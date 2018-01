MENDOZA | Las tormentas vuelven esta noche y se extienden por varios días

COMPARTIDOS: 0

Las tormentas volverían esta noche cerca de las 22 horas según información del Servicio Meteorológico Nacional.

Sin embargo, a pesar de las lluvias y el probable granizo, las temperaturas no se verán afectadas (no bajan de 35º) ya que el desmejoramiento del clima llega en el punto más alto del verano en relación a las temperaturas.

Así, de acuerdo al pronóstico extendido (último reporte - 20hs), el agua será protagonista en la provincia Mendoza hasta el día sábado por la tarde, momentos en lo que el sol volvería a asomar sus rayos.

En tanto, sobre la posibilidad de granizo, el SMN no ha dado precisiones al respecto pero de acuerdo a la temporada del año no sería extraño que descendieran algunas piedras. En este punto vale la pena recordar que el lunes 8 de enero cayeron piedras en San José y en Luján de Cuyo, y aunque no eran de gran tamaño, desdel el SMN no dieron la alerta preventiva.

Lamentablemente, para la zona sur provincial todavía no hay reportes de aguaceros. Decimos esto en relación a los incendios que afectan el monte nativo en Gral. Alvear y San Rafael.

Ayer por la tarde/noche tanto la lluvia como el viento hicieron estragos en Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza, dejando más de 150 árboles caídos, semáforos rotos, calles anegadas y cortes de luz en muchos barrios del Gran Mendoza.

