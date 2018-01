Vitale, al ritmo de la historia

COMPARTIDOS: 0

Como alguna vez el General José de San Martín eligió Las Heras para impulsar su campaña libertadora, ahora Lito Vitale escoge estas tierras del norte de la provincia para juntar a un puñado completamente heterogéneo de músicos que se encontrarán para interpretar Canciones con historia, la nueva creación de Vitale que se podrá disfrutar por primera y única vez en el cierre de la segunda edición del ‘Festival de la Libertad’.

Desde Donald hasta Tini Stoessel, pasando por César Banana Pueyrredón, Valeria Lynch, David Lebón, Antonio Ríos, Cucho –de Los Auténticos Decadentes– y los mendocinos Ini Ceverino y Paula Neder, todos se pondrán bajo la batuta imaginaria (o no tan imaginaria) del maestro Vitale para repasar con música la historia argentina en las puertas del Campo Histórico El Plumerillo, Lisandro Moyano e Independencia, Las Heras.

“Es un espectáculo pensado para este día, para el ‘Festival de la Libertad’, de Las Heras. Está basado en canciones populares y muy populares de distintos artistas, de distintas generaciones, que se dedican a hacer música muy de diversión, de fiesta, de romanticismo y de todo un poco. Tocamos un poquito de rock argentino, pero fundamentalmente apelamos a un concierto musical de diversión y bailable. Ese es el tenor del espectáculo que planeamos con la gente de Las Heras. Lo que armamos fue una especie de recorrido desde los años 60 hasta el día de hoy, siempre teniendo como hilo conductor la música más de diversión”, comentó Vitale a El Ciudadano en la antesala del show que se realizará este sábado, desde las 20.30, con entrada libre y gratuita.

“Van a estar David Lebón y la artista local Paula Neder. De ahí vamos a la parte más de rumba y diversión con Cucho, a la música tropical con el maestro Antonio Ríos y después a la música melódica más popular con Valeria Lynch y a la música adolescente de la mano de Tini Stoessel. Todo está narrado por Manuel Wirzt, que va a decir unos textos que escribimos presentando y, de alguna manera, contando y poniendo en su tiempo la historia de cada uno de los artistas”, añadió el creador de Canciones con historia.

El imponente festival lasherino tendrá dos jornadas y comenzará el viernes con shows de ballet y música folclórica de artistas de la talla de Los Huayra, Los Chimeno y Daniel Aye, entre muchos otros.

El sábado, el Ballet Estable de la Municipalidad de Las Heras, Lourdes Cuello, Los Buendía y Miguel Ángel Grilli serán algunos de los encargados de animar a mendocinos y turistas antes del gran cierre a cargo de Vitale y compañía.

“Dentro de los artistas no existe la competencia, o no debería existir, porque eso es lo que mata todo tipo de crecimiento”, asegura el arreglador, explicando que cada vez que hace espectáculos de esta magnitud, “se vive un ambiente de sorpresa y camaradería. El que sube (al escenario) escuchó al que estaba tocando antes y eso está muy bueno, porque es muy gratificante ver que un artista disfruta del otro, siendo que muchos son de caminos tan distintos”.

En cuanto al repertorio, el músico nacido en Villa Adelina hace 56 años adelantó que “excepcionalmente” habrá algunos covers, pero avisó: “En general se harán los temas más populares de cada uno de los artistas. Lo que nos gusta es generar que la gente pueda corear las canciones. Como es un festival familiar, tenemos el sueño de que algunos padres canten los temas de Donald y, sus hijos, los de Tini”.

El de este sábado será un show único e irrepetible. Es que la intención de Vitale es no hacer una segunda función de Canciones con historia. “Por lo general, los eventos que hice, salvo el concierto de canciones patrias, nunca los repetí, los hice una sola vez, porque no los tomo como espectáculos para seguir gestionando. Cada espectáculo es único y si esa noche se puede grabar para que quede para el recuerdo, buenísimo. Hasta ahora no he hecho eventos de este tipo para repetirlos”, expresó el artista que, de todos modos, no descartó la posibilidad de regresar a Mendoza a fines de año. “En 2018 se cumplen 30 años de la edición de un disco muy importante para mi historia que se llamó Ese amigo del alma; entonces, yo quiero presentar un show por distintos lugares del interior con orquestas de cada una de las provincias y ojalá que en Mendoza pueda hacerlo con la Filarmónica. Es mi sueño”, sentenció.

Sobre el show

Lugar: Campo Histórico El Plumerillo (Lisandro Moyano e Independencia, Las Heras)

Hora: desde las 20.30

Entrada: libre y gratuita

Shows:

Viernes: Elenco de la obra de teatro histórico Los preparativos del Ejército de los Andes, Banda del RIM 16 Cazadores de los Andes, Comparsa comunitaria 2 de Febrero, Marcelino Azaguate, Ballet de Tango, Ballet de Uspallata Sombras del Alba, Ballet Raíces de mi Tierra, Ballet Estable de la Municipalidad de Las Heras, Jorge Sosa, Horacio Reitano, Dúo Eternidad, La Rienda, Los Federales, Doña Jovita, Los Huayra, Los Chimeno y Daniel Aye.

Sábado: Mariachi de Oro, Caporales San Miguel, Juan Barrera, Lourdes Cuello, Gustavo Merlo, Miguel Ángel Grilli, Ladrón de Sueños, Los Buendía, Ballet Estable de la Municipalidad de Las Heras y Canciones con historia, de Lito Vitale, junto a Donald, Cucho, Antonio Ríos, César Banana Pueyrredón, Tini Stoessel, Valeria Lynch, David Lebón, Paula Neder e Ini Ceverino.