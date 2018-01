MENDOZA | Le roban la silla de ruedas a una niña con capacidades motrices diferentes

COMPARTIDOS: 0

Alma Jazmín es una niña que usaba una silla de rueda especial y ya no traslada por culpa de los ladrones que "trabajan" en el Gran Mendoza.

Hace pocas horas, a su familia le robaron el vehículo y en su interior estaba la silla. La familia vive en el barrio Supiaga, de Villanueva, Guaymallén.

Daniela Puebla, mama de Alma relató: “Es con la que la traslado para ir a la escuela, a rehabilitación, para hacer trámites en la obra social, para pasear. La silla que tiene ahora es postural, solo sirve para estar en la casa, no sirve para trasladarla porque no se puede desarmar. Pido que aparezca la silla de ella.

“Salí a hacer un trámite para renovar el certificado de discapacidad, llegué a calle Patricias Mendocinas y antes de Mitre y estacioné el auto y fui a Desarrollo, a una cuadra y media. Me atendieron ahí nomás, me había olvidado el certificado de discapacidad en el auto, volví y el auto ya no estaba, fueron minutos, fue ayer entre 10:40 y 11 de la mañana.

“Encontré la libreta de salud y el certificado de discapacidad pero no el cuaderno de seguimiento donde tiene toda su historia clínica.

“Les pido que devuelvan la silla, mi hija la necesita, no es una silla común, es exclusivamente para ella, pido que la dejen en una comisaría, en un lugar visible, no les servirá como coche, es una silla postural de traslado que la necesita para continuar con su vida habitual, si bien tiene muchas limitaciones para andar, por favor, no la limiten más.

“Ya me destruyeron el auto, ayer fue fatal, necesito la silla de mi hija, quiero recuperarla" dijo la mujer muy indignada.

“No son sillas que se consiguen acá, tienen que mandarlas a pedir, hay que iniciar expediente pero lleva de 90 a 120 días para que vuelva a tener una silla. Ella la usa para rehabilitación y para ir a la escuela, si no aparece su silla no tendrá posibilidad de empezar las clases con su silla. Ella empieza primer grado y esto es muy difícil para mi”.

La abuela de Alma agregó en Facebook: “Somos una familia muy unida, lo único que pedimos es que aparezca su silla, no nos importa el auto”.

