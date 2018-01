COMPARTIDOS: 0

El 2017 fue un escándalo tras otro para Natacha Jaitt. La filtración de los polémicos chats y fotos que develaron una relación secreta con el periodista Diego Latorre, el despido de su programa radial y la muerte de su padre, hicieron que la morocha viviera un año más que complicado.



Y al parecer, el 2018 tampoco será sencillo. A pocos días del arranque del año, Natacha Jaitt apareció ‘ensangrentada’ en Tribunales y generó un escándalo mediático pidiendo ayuda por las constantes agresiones de un ex novio.



“Tengo que estar muerta para que hagan algo”, acusó la modelo ante los medios.



El conflicto de Jaitt es con un sujeto al que identificó como Luis Mario Monte, quien tendría una restricción perimetral que violó en más de una ocasión.



“No está detenido, hay testigos oculares, me intoxicó, me quiso matar veinte veces, me ahorcó, declaró el médico, todos, ¿qué más quieren? olvídense que soy Natacha. Hace un tiempo acá vi a una mujer denunciando y al mes estaba el afiche de ella muerta acá pegado”, comentó la ex amante de Latorre.



A través de las redes sociales, Natacha Jaitt también escrachó a Monte con un largo comunicado en el que dijo: “ATENCION: Si se cruzan con este SICARIO LLAMEN URGENTE AL 911 , PODES SER SU PRÓXIMA VÍCTIMA. RT. (sic)”.

