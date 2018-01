Tiene 3 años, lucha contra el cáncer, es humilde y vive en situación de hacinamiento

COMPARTIDOS: 0

Tamara es una niña que tiene cáncer desde muy chica y vive en una humilde casa sobre calle Corrientes de Las Heras junto a su familia, en estado de hacinamiento.

En consecuencia su madre, Jessi Alexia Manivong Félix, pide que la comunidad la ayude a tener una vivienda digna para la menor ya que su condición de salud lo requiere.

“El 8 de abril le diagnosticaron leucemia. Los médicos me piden que esté en mejores condiciones, en una habitación sola, que no esté en habitación compartida. Sus defensas son bajas así que si se enferma alguien de la familia ella también. Me piden la mayor limpieza, lo cual no puedo mantener mucho acá.

“En una habitación somos cinco, papá, mamá, Tamara y sus dos hermanos. Hemos tratado de separar con una pequeña pared de madera.

“Tamara está con el protocolo de quimioterapia por vena. Desde el 8 de abril estuvo yendo hasta hoy, el 10 de enero tiene que ingresar al hospital para ver con qué protocolo sigue.

¿Qué le hace falta a Tamara?

Según su madre, la pequeña precisa ante todo una vivienda digna. "Les pido que me ayuden. Les pido que me den la gran oportunidad de cumplir ese sueño para ella y no sentirme culpable el día de mañana que le pase algo porque no pude hacer nada por ella" dijo.

¿Cómo es la vida de Tamara?

“Está haciendo un tratamiento largo e invasivo. Ha sufrido mucho esta pequeña. Estuvo tres meses y medio, aparte de otras enfermedades aledañas que contrajo en el hospital, todo ese tiempo en el hospital. Ella luchó por su vida y lo sigue haciendo. Por eso le pido a la gente que me ayude por favor con mi hija a salir adelante" dijo la mamá.

¿Cómo ayudar?

* Cuenta bancaria

Titular: Jessi Alexia Manivong Félix

Banco ICBC

CBU: 01505160/01000149927070

Para depositar en el mismo banco, el número de cuenta es: 0516/01149927/07

En caso de querer comunicarte con la familia, podés llamar al 153 377 343 (Jésica).-