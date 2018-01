MENDOZA | Vándalos destruyeron una importante plaza de la provincia

COMPARTIDOS: 0

La Policía de Mendoza investiga por estas horas un hecho indignante para la sociedad en general, relacionado al espacio público.

Hablamos de la plaza Bernardo Razquin del barrio Fuchs, que hoy amaneció destruida por personas que solo querían hacer daño y lo lograron.

Hace pocos meses la municipalidad de Godoy Cruz logró recuperarla y la hizo nueva pero, lamentablemente, aparecieron los vándalos.

Un vecino comentó: “Acá se reúnen a tomar, no sé si se drogaran pero veo los destrozos, está todo roto, es una pena. Las personas que se juntan tienen 16, 17 años. Yo no los he visto porque si los veo llamo a la Policías, solo veo los destrozos.

“Esta plaza hace poco que la han arreglado, la policía no anda de noche. A un vecino le han robado, no sé si fue de noche o de día pero le robaron”.

Por otra parte, Omar el placero, agregó: “Yo he pasado por acá y en la noche no hay luz, he visto vagos pero no sé si son menores pero son varios los que se juntan. Hace unos días me encontré con los bancos rotos, los asientos estaban tirados, no sé cómo han hecho porque son pesados. Las luces las han tenido que reforzar, pusieron reflectores y cubrirlos con una red”.

