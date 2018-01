Mató a su padre a mazazos y lo enterró en el patio de su casa

COMPARTIDOS: 0

Tomás Roque Moyano, de 74 años, fue asesinado por su hijo y enterrado en la quinta de su vivienda.

El hecho, que se dio a conocer en la mañana de este martes, sucedió en la víspera de Año Nuevo en la calle Aviador Camilotti al 1.680, del barrio San Roque, en Córdoba.

Pamela Juárez, quien dio aviso a la Policía, contó detalles del hecho en Radio Mitre Córdoba: “Con mi mamá no sabíamos que hacer. Lo conocemos desde hace años y sabemos que ese hombre no tenía otro familiar, que no se había ido a la casa de un pariente. Se llevaba mal con todos. Le dije no lo busquemos, hagamos la denuncia a la Policía. Lo mató a mazazos y hasta que no vio que dejó de moverse no paró”.

El hijo de Tomás, Leonardo Javier, de 36 años, se encuentra detenido e imputado por el crimen.