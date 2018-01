Natalie Pérez, una diosa en malla enteriza

COMPARTIDOS: 0

"Tengo que usar filtro porque recién salí de la pileta y tengo la cara destruida", dijo Natalie Pérez en un video en Instagram Stories. "¡Pero, por favor!", debe haber pensado más de uno de sus seguidores. La protagonista de Las Estrellasacostumbra publicar fotos y videos al natural en las redes sociales, donde despliega todo su carisma y su belleza. Y esta vez no fue la excepción.

La talentosa actriz tuvo un merecido fin de semana de descanso en un spa de Buenos Aires y publicó algunas fotos en malla enteriza junto a la piscina. Y en una de las imágenes escribió una divertida confesión: "Culo de niña".

Diosa como siempre, las fotos despertaron miles de "me gusta" en pocos minutos y llovieron los halagos de sus seguidores. "Qué hermosa que sos", "diosa de la vida te amo", "Dios mío cómo hacés para ser tan hermosa" y "potra" fueron tan solo algunos de los comentarios que recibió.

Recientemente, confesó a la revista Para Ti que no haría escenas de sexo en una ficción: "Es que siempre pienso en mi papá, mi hermano, los amigos de mi hermano, mi abuelo… Digo: 'Malísimo que me vean haciendo eso'. No sé, tal vez a futuro me ofrezcan una peli espectacular con una escena de sexo y no sé qué haría, pero hoy elijo no hacer ese tipo de escenas".