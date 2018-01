Se filtraron audios de Maxi López insultando a Wanda

COMPARTIDOS: 0

Luego de la infidelidad con Mauro Icardi, las cosas entre Wanda Nara y Maxi López no terminaron en buenos términos.

Y a pesar de que aparecieron fotos de el futbolista y la mediática juntos en el cumpleaños de uno de sus hijos, se filtró un audio que comprueba que entre ellos, está todo mal.

"Pero si entramos recién y estábamos cagando de risa, idiota. No ves que sos una idiota, ya empezás a poner mal al nene, mogólica", le dice el ex jugador de River a su ex esposa en el primero de los audios que fueron mostrados en el programa Involucrados.

Después, López parece burlarse de la crisis que la modelo está atravesando con Icardi. "Avísame vos cuando te puedas tomar unas vacaciones solas porque me imagino que no te debe ni tocar. Ya te dije, es lo que me dijeron. Pero tomate unas vacaciones solitos mi amor, así te ponés a tiro otra vez. Yo me voy esta semanita, relax. Solo con mi chica, como un campeón. Después te cuento lo que se siente, mi amor", le dice en el audio que habría sido enviado este domingo.