Luis Ventura defendió a Cacho Castaña: “Se equivocó, pidió disculpas, ¿qué más quieren?”

Luis Ventura respaldó a Cacho Castaña después de la lamentable expresión sobre las mujeres y la violación que tuvo el cantante.

En diálogo con Moskita Muerta por La Once Diez/Radio de la Ciudad, el periodista se sumó a la polémica tras la brutal frase que lanzó el cantante: “Si la violación es inevitable, relájate y goza”.

“Está sobrevaluado y sobredimensionado cualquier cosa, cualquier palabra fuera de lugar. Hoy decís ‘buenos días con V’ y te matan. No me parece que induzcan a Cacho Castaña a que se tire por el balcón, o que se suicide en la Plaza de Mayo, ya está, se equivocó, pidió disculpas, ¿qué quieren? que vaya a la silla eléctrica, ¿qué quieren? ¿detenerlo? ¿a dónde lo quieren empujar?”, manifestó el conductor de Secretos Verdaderos.

Luego consideró: “Yo no veo por qué algunos les perdonan un montón de cosas a unos y a otras no. Hay gente que dice barbaridades y está en evidencia todo el tiempo. El propio protagonista pidió disculpas, no entiendo qué quieren, quieren que se despelleje en vivo, no cometió un delito. Me parece una cosa desmedida para pegarte con 200 palos en la cabeza”.

Ventura dijo que si al cantante lo van criticar por sus dichos, entonces habría que replantearse algunas cuestiones vinculadas a la cultura nacional. “Para eso, tenes que eliminar el tango, no podes cantar más ningún tema de Carlos Gardel, de Julio Sosa, que el INADI vaya ahí. Insisto en que se están sobredimensionando situaciones. Los delitos y los abusos son para todos, si matan a un hombre ¿no vamos a patalear? ¿nos callamos la boca? Me parece que se están exacerbando un montón de situaciones… ¿descubrimos que Cacho Castaña es una mala persona a los 70 años?”.

En este sentido, el periodista se refirió a la decisión de la humorista, Fátima Florez, quien quitó la imitación de Cacho de su show. “Todos esos años que facturaste haciendo de Cacho Castaña ¿Vas a devolver la plata?”, cuestionó. Sostuvo entonces que “me hace ruido todos lo que se cuelgan de él para joderle la vida.Contabilizá la cantidad de veces que lo imitaste y devolvele la guita si te parece tan pecaminoso, si te da tanta vergüenza”.

Por otro lado, al preguntarle sobre la temporada teatral a poco de que culmine la primer quincena de enero, Ventura evaluó: “Me parece que hay mucho más ilusiones que realidades, me da la impresión de que todo el mundo está con un espíritu netamente optimista, cosa que valoro, pero bueno, después de la primea quincena de enero, yo creo que la realidad va a ser la que dicte la calificación del verano. Lo veo como un verano diversificado. Hay una superpoblación del gremio artístico, hay muchos actores que antes no existían, tenes más de 300 espectáculos en todo el territorio nacional”.