Así fue la primera noche de Boudou fuera de la cárcel

Setenta noches después, el ex vicepresidente Amado Boudou recuperó la libertad y pasó sus primeras horas rodeado de su círculo íntimo y visitas de kirchneristas duros que lo acompañaron hasta la madrugada en su nueva vivienda en el barrio de Barracas.

Tras conocerse el fallo de la Cámara Federal porteña que ayer a la tarde le revocó la prisión preventiva, el ex vicepresidente dejó el penal de Ezeiza minutos antes de las 21, llegó media hora después a la Superintendencia de la Policía Federal en Madariaga y General Paz y de ahí se trasladó a su nuevo domicilio en Barracas junto a su pareja, la mexicana Mónica García de la Fuente, que en pocas semanas será madre de mellizos.

Uno de los visitantes que se dejó ver entrar a la vivienda de Boudou fue el ex titular de la AFSCA, Martín Sabbatella. En el departamento de Barracas Central, como se llama el complejo de Feijoo al 700, hubo movimiento hasta las 2 de la madrugada.

En las redes sociales, el diputado nacional Horacio Pietragalla, que ayer había visitado a Boudou a la mañana en el penal de Ezeiza, difundió un video con las primeras palabras del ex vicepresidente de Cristina Kirchner desde su casa.

"Compañeras y compañeros muchas gracias. No saben lo que vale el acompañamiento de la forma que llega cuando uno está detenido. Yo digo que nunca estuve preso porque no me van a quitar la posibilidad de soñar, ni de creer ni de estar orgulloso de lo que hicimos. Pero la verdad es que no hay nada que festejar", señaló Boudou.

"Hay que trabajar para que no haya ni un solo preso político en la República Argentina, nadie. Esta democracia no resiste lo que está pasando, no resiste que se cree un sentido común de los atributos del condenados a personas que están detenidas por motivos políticos. Así que muchas gracias pero es mucho más lo que falta y hagámoslo todos juntos", finalizó.

El lunes, el ex ministro de Economía deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py, donde jurará estar a derecho.