POLÉMICA | Fuerte cruce entre Alfredo Cornejo y José Ramón por los incendios en el sur

COMPARTIDOS: 0

En el contexto de los incendios en el sur provincial y de tratar de contenerlos por parte de brigadistas y bomberos se produjo una pelea política inesperada.

El diputado nacional José Luis Ramón tuvo un duro cruce con el gobernador Alfredo Cornejo.

Todo comenzó cuando Alfredo Cornejo dijo: “Uno de los focos está trabajándose con brigadistas y productores y me lo han manifestado a mí, el presidente de la sectorial de Ganadería ha estado conforme con el trabajo y me lo ha manifestado, no se puede decir en privado una cosa y en público otra. Así que, lo descarto absoluta y rotundamente, hay que ser honesto intelectualmente cuando se habla, para adentro y para afuera. Se ha publicado que se necesitan donaciones, la gente en Monte Comán y Real del Padre le lleva agua helada y demás a los brigadistas porque es una cultura del lugar pero no porque falta nada. La reserva de Ñancuñan hacía 10 años que no se le hacía preventivamente los corta fuego, la desinversión que había en este país culpa del populismo es impresionante y nadie quiere hablar de eso, de eso nadie pregunta.

“Uno o dos no son representativos del pueblo, pregúntele a la gente representantiva, yo lo escuché hablando en una radio el otro día en la mañana a Ramón y Vadillo desde el parador 4 de Reñaca hablando de los incendios, déjense de joder, ustedes también le dan importancia…, informen bien a la gente porque sino no hacen bien su tarea (en relación a los periodistas)”. finalizó el gobernador.

José Luis Ramón contestó: “Dos cosas, el gobernador se tiene que dar cuenta que en Mendoza apareció una nueva fuerza política con el nombre de Agrupación Protectora aunque a él no le guste en el Partido Intransigente. Segundo, el gobernador no puede hacer lo mismo que en el nivel nacional de generar una grieta entre las personas que están con el gobernador y los que no están.

“Otra cosa más que es necesario que el gobernador entienda, el análisis e información que se da a los medios de comunicación para que sea veraz no puede ser hecho desde un helicóptero porque desde arriba, como lo dice el señor Mortarotti a quien yo entrevisté, no se puede ver la real magnitud del fuego, se tiene que ver pisando las cenizas, el lugar donde está ocurriendo el siniestro que es lo que hicimos nosotros. Hemos presentado, por eso el enojo del gobernador, dos pedidos de informe al secretario de Medio Ambiente y al gobernador para que le expliquen al ciudadano común qué se hizo con 30 millones de pesos que tenían que ser asignados a los productores para hacer los corta fuego, es como que está administrando la provincia como de él, de su propiedad y acá se tiene que acostumbra que vivimos en una república donde hay fuerzas políticas y ha aparecido una nueva fuerza política.

“Tiene que dar explicaciones, no es un patrón de estancia, una provincia no se la gobierna como una estancia sino como una población, un lugar en el que somos muchos los que vivimos, no el gobernador y sus partidarios”.

La más leída:

Muchacha testigo de Jehová publicaba fotos porno de su hija de 5 años - https://t.co/Or0ztO78TG — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) January 12, 2018

Mirá también:

Cayó un sospechoso cláve del caso Provolo que estaba profugo - https://t.co/4bWykh0WFm — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) January 12, 2018

Te puede interesar: