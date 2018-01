INCENDIOS | Defensa Civil "La situación no está para nada controlada"

COMPARTIDOS: 0

Roberto Goñi, encargado de Defensa Civil de San Rafael, habló hace instantes sobre los incendios que se expanden en el sur mendocino.

Hasta el momento son más de 174 mil las hectáreas afectadas por el fuego.

La situación sigue bastante compleja. Después de tantos días los brigadistas están cansados. Pero tenemos que seguir con esto hasta que viniera una lluvia, que Dios permita que eso suceda, que nos tranquilice un poco.

Consultado sobre las partes más afectadas, Goñi señaló. “La parte más afectada es Alvear y parte del territorio nuestro en Monte Comán y Real del Padre. El tema es que por ahí los focos se siguen sucediendo detrás de nosotros y eso nos complica. La situación no está para nada controlada. Tenemos que seguir con este ataque al fuego para que relativamente lo podamos controlar.

Lo cierto es que hay pronóstico de lluvias pero, lamentáblemente, las nubes no son lo suficientemente grandes para apagar un fuego de tal la magnitud del fuego.

"Es así, tiene que ser una tormenta muy importante para terminar con el fuego. Porque si son pocos milímetros ayudará a paliar pero no los va a terminar. Incluso el hecho de tener más humedad le permitirá a la gente poder trabajar mejor. Pero no es definitivo si no es una tormenta muy grande"

En cuanto a los animales, el SENASA indicó que está colocando movilidades para transportarlos. Sobre esto, el encargado de DF en el sur dijo: "Sí, están proveyendo para poder sacar a los animales del campo para que la pérdida no sea tan grande. Se está trabajando coordinadamente con la Nación, la Provincia y el Municipio. Nosotros hemos aportado incluso pasto para que los animales puedan ser alimentados cuando salen del campo. Sino también hay problemas de comida para los animales. Se está coordinando todo eso.

Finalmente sobre la asistencia solidaria con los brigadistas ayer hubo contrapuntos de autoridades provinciales y departamentales en relación a las donaciones oficiales y no oficiales.

Algunos denunciaron que no estaban recibiendo la mejor atención y otros indicaron que no necesitaban nada. "Yo le voy a contar la realidad de nuestro municipio. Desde el Municipio, con el intendente Municipal siempre Desarrollo Social en el comedor donde están los brigadistas la orden del intendente es que no les falte nada. Con bolsones, con leche, incluso como Municipio hemos llevado leche, durazno en lata para que la gente coma por la hipoglucemia cuando la gente sale de los incendios y demás"

"No hemos tenido problemas con los brigadistas no hace falta nada. Incluso ha habido campañas para recolectar cosas, pero no son válidas porque oficialmente no hay nada. La orden del intendente es que no les falte nada, sobre todo a la gente, incluso con los puesteros si les falta algo, si hay que ir a buscarlos o si hay que evacuarlos. La prioridad es la gente , eso estamos tratando de cumplir" finalizó Goñi.