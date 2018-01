EXPLOSIÓN | Mendocinos alquilaron en Chile y sufrieron un grave accidente doméstico

COMPARTIDOS: 0

Un familia mendocina, como tantas otras, optó por viajar a Chile para tomar su descanso de verano.

Alquilaron con una propiedad, llegaron al lugar pero, durante el segundo día de descanso, se produjo importante un incidente doméstico.

Resulta que María Eugenia (32) se dispuso a cocinar el almuerzo cuando, el horno de la vivienda alquilada, le estalló en la cara.

Por fortuna, la mujer ya fue dada de alta, pero todavía se recupera de graves quemaduras que le podrían dejar marcas epidérmicas en forma permanente.

“Nosotros llegamos el sábado en la noche, descansamos y al otro día salimos a pasear a la Serena. Llegamos cansados y decidimos preparar unas pizzas. En el momento de querer prender el horno, prendí el fósforo y no me acuerdo más nada. Recuerdo que la llamita se hizo gigante, quedé en el piso, mi nene a mi lado y todos gritando. Vi que un ventanal gigante se había roto, salí por ahí y me empezaron a gritar porque estaba toda lastimada y quemada, llevaba el brazo en alto porque me colgaban pedazos. Me trasladaron a urgencias y me dieron los primeros auxilios" dijo la afectada ante la prensa local.

Por otra parte, la mujer relató que en el brazo izquierdo también tiene quemaduras. "Por un acto reflejo en el momento de la explosión, me cubrí parte de la cara con un el ante brazo y eso ayudó a que no fuera mayor el daño" dijo María.

“Fue un milagro porque a los demás no les pasó nada, solo me pasó a mí. He pensado varias veces que estoy viva de milagro.

En cuanto a los responsables de lo sucedido la víctima relató. "El propietario estaba a una hora del lugar, la que llegó fue la señora que había hecho de intermediaria. A ella le hicimos el depósito desde Mendoza y nos entregó las llaves de la casa. Esa señora cuando mi marido fue a hablar nos echaba la culpa porque decía que había sido negligencia nuestra. Cuando yo estaba en La Posta, de emergencia, llegaron Bomberos y Carabineros. Los Bomberos nos dijeron que había una fuga de gas en el horno pero al ser viejo no se había detectado el olor" dijo.

Por otra parte, en relación al momento traumático post accidente, la jefa de familia comentó "Los Bomberos que apagaron el gas fueron también Carabineros que se acercaron al lugar donde me dieron primeros auxilios. Yo no sabía qué estaba pasando afuera, fue algo desagradable. Cuando llegó el dueño se instalaron adentro de la casa y nos quedamos afuera, no teníamos a dónde ir a dormir. Estábamos con mi nena, mi sobrina y necesitaba cuidados. Carabineros estaban en primera instancia con nosotros pero no llegó nadie más. A la casa la limpiaron y los dueños se quedaron ahí esa noche".

Lo cierto es que su esposo y su entorno fueron a la seccional de Carabineros y ahí también la pasaron mal. Tengo entendido que usted fue trasladada al hospital de Coquimbo donde tuvo que esperar mucho para ser atendida.

"Cuando se calmó todo, los Carabineros se acercaron a decirnos que llegáramos a un acuerdo con el dueño, que habláramos con el dueño directamente. En ese momento mi marido no tenía cabeza para hablar, porque estábamos desconcertados por lo que había pasado. Cuando me dieron de alta en Coquimbo fuimos a Carabineros nuevamente y ellos nos dijéramos que habláramos con el dueño. Así como estaba fui a hablar con mi marido y salió la esposa del dueño. Ella dijo que su marido estaba cansado, que no iba a salir, que yo le dejara la llave de la casa, que la tengo acá. La señora incluso me dijo que me habían quedado cosas como la leche de la nena, un termo y otras cosas más. Ella me dijo yo te doy estas cosas, pero vos dame la llave. Yo le dije que no que quería hablar con el marido, que no quería pelear ni nada, solo quería hablar con él" relató María Eugenia.

