AUDIOS Y CAPTURAS | Estos son los Whatsapp de Fernando antes de ser asesinado por Nahir

A través de un audio y con mensajes vía whatsapp, Fernando Pastorizzo les comentó a sus amigos los ataques de su exnovia momentos previos a su muerte.

Los abogados de Nahir Galarza, la joven detenida por el crimen de su novio en Entre Ríos, apelan a la excusa de la emoción violenta ante la supuesta violencia de género para salvar a la joven.

Sin embargo, aparecieron audios y mensajes enviados por la víctima dos días antes de su muerte que tiran por tierra la estrategia de la defensa.

Según revelaron fuentes judiciales, un amigo íntimo de la víctima declaró ayer ante la fiscalía que cuando amaneció el lunes 25 de diciembre tenía un mensaje suyo en un grupo de WhatsApp en el que les decía "que lo habían metido en una casa y que le habían pegado”.

Llorando, en el audio que ya fue sumado al expediente, según publica el diario El Día de Gualeguaychú, acusa por esa agresión a Nahir y a una amiga de ella, Sol.

Transcripción del audio

“Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado. Y lo peor que se metieron con mi familia a decir de todo, mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que iba a hablar. Le juré que no”

Capturas de pantalla

Lo que pasó cuatro días después es de público conocimiento. El joven apareció muerto con dos tiros, uno en la espalda y otro en el pecho.

Luego la muchacha se entregó horas después en la comisaría y confesó haber sido la autora de los disparos, usando el arma reglamentaria de su padre. Desde ese entonces está detenida desde entonces, con prisión preventiva.

