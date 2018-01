MENDOZA | Malas noticias para el presunto violador del boliche Al Sur

COMPARTIDOS: 0

Hay malas noticias para el presunto violador del boliche Al Sur. El joven de 31 años es el único imputado por el caso.

El sujeto señalado por la víctima se llama Leonardo Medina y según informaron fuentes policiales seguirá preso.

Recordemos que a Medina le dictaron prisión preventiva luego de que una chica (21 años) los señalara como el autor del abuso que sufrió hace 2 meses.

En consecuencia el imputado de 31 años quedará alojado en el penal de Bolougne Sur Mer, como lo hace desde hace 14 días.

El juez de Garantías, Marcos Pereyra decidió no otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria porque consideró que su libertad entorpece la investigación de la causa porque hay personas también relacionadas a su círculo personal que están siendo investigadas.

Sin embargo, el acusado tendrá todavía una instancia de apelación más de esta medida ante una Cámara del Crimen.

Darío González, papá de la joven abusada expresó: “Tenemos que ver como va esto, tenemos ciertas dudas de que sea él porque hemos leído declaraciones y hay algunas cositas que no concuerdan, si bien él ha especificado bien todo lo que hizo, que hay cosas que hizo que no son nos da un poco de desconfianza de que esa la persona que hizo el hecho, para mí hay una complicidad y no solo él, debe haber más de uno. Ha habido muchas cosas que no se han hecho bien, el robo de las cámaras, las filmaciones no aparecen. Todo lo hacemos por ella porque es nuestro bebé y la vamos a seguir a muerte”.

Dima Barros, mamá de la chica acotó: “Lo que más nos apena es que hubo algún tipo de mal manejo por parte de la gente que tenía la responsabilidad de cuidar esas pruebas y lo otro, en la causa por el robo no avanza, es muy leve, da la impresión de que no hay mucha intencionalidad, no sé qué pasa. Todo está lleno de signos de preguntas en esta causa”.

De la audiencia que duró poco más de una hora se desprendieron dos novedades. Por un lado, la abogada de la familia de la víctima pidió unificar las causas, la de abuso sexual y la de robo de cámaras. Por otro lado, el imputado, Leonardo Medina cambió su declaración. Él dijo en un primer momento que había mantenido relaciones sexuales con una persona, identificó el lugar y también la vestimenta de esta señorita y hoy dijo que individualizó la persona y que no era la víctima, que en su declaración anterior se había confundido.

