En Mendoza, las tarifas de transporte larga distancia, serán más bajas

Apenas desembarcaron las aerolíneas “Low Cost” en la provincia las compañías que se dedican al transporte terrestre de larga distancia pusieron el “grito en el cielo” y aseguraron que no tenian forma de competir con pasajes con esas tarifas.

En las últimas horas el gobierno nacional autorizó a los transportistas de pasajeros de larga distancia a bajar los precios de los pasajes para que puedan competir con las aerolíneas low cost. Sin embargo para los empresarios del transporte se trata de una medida insuficiente para absorber la crisis que afirman que están atravesando.

El Ministerio de Transporte de la Nación fue el que publicó la resolución que modifica la banda tarifaria ampliando la brecha de valores mínimos y máximos en relación a la tarifa media por kilómetro.

Desde las empresas lo ven como una medida beneficiosa desde el punto de vista de los pasajeros que podrán acceder a pasajes más económicos pero desde el sector consideran que la iniciativa es insuficiente sino se adoptan otras acciones.

Marcelo Pieralisi, Gerente General de Andesmar destacó: “La industria viene reclamando desde hace mucho tiempo un convenio de competitividad entre el sindicato, la empresa y el Estado para definir las nuevas reglas de juego y también la autorización de lo que hemos dado en llamar los “códigos compartidos” dada la caída estrepitosa de la demanda explicó Pieralisi.

“No puedo estar sacando todos los días un coche vacío a Buenos Aires cuando en realidad si todas trabajáramos bajo un “códigos compartidos podríamos sacar quizá tres coches completos y de esa manera hacer más sustentable el negocio”, opinó al respecto el gerente.

Además detalló que desde el 2011 hasta 2015 la demanda de pasajes cayó aproximadamente un 30% y que para lo que va del año respecto al año pasado, la merma es de aproximadamente de un 15%.

Otro tema son los “kilómetros recorridos acumulados”, en este sentido desde el 2011 al 2015 se achicaron aproximadamente un 15% “es decir, hay refuerzos que ya no se colocan porque no hay pasajeros para viajar, hay frecuencias que se tuvieron que disminuir porque la gente ya no demanda viajar, esto hace que la situación de las empresas de transporte sea realmente crítica”, afirmó preocupado Pieralisi.