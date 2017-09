El Polaco le dio la peor noticia a Silvina Luna y explotó la relación

COMPARTIDOS: 0

Duró duró la reconciliación entre Silvina Luna y Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, quienes cada vez se parecen más a Federico Bal y a Laurita Fernández.

Días atrás, el cantante salió a la pista luciendo aquel anillo de compromiso que le regaló a la modelo y con el que le propuso matrimonio. Según el músico, habían vuelto a confiar, pero reconoció que esta vez irían despacio.

Sin embargo, este jueves Luna abandonó entre lágrimas un móvil de televisión poco antes de salir en vivo. ¿La razón? El cantante de cumbia le reveló una infidelidad.

Sí, al igual que Fede Bal cuando le contó a su por entonces novia que había mantenido un affaire con Florencia Marcasoli.

El miércoles de la semana pasada, El Polaco fue visto a los besos con su ex partenaire, Barby Silenzi, en Vita, un reconocido boliche dePalermo. Esta misma escena fue la que le confirmó El Polaco a Silvina Luna poco antes de que le diera una nota a Este es el Show.

En el programa conducido por José María Listorti se indicó que la pareja se separó, una vez más, y que la modelo “está destrozada” porque el artista le juraba que no había besado a su ex compañera de baile frente a todos. Algo que, en realidad, no era cierto. Lo insólito fue que el referente de la movida tropical no solo le confesó el hecho, sino que además se lo contó en detalle.

Esto se debió a que El Polaco comenzó a ver que cada vez quedaba más expuesto a que la verdad saliera a la luz. Y es que la gota que rebalsó el vaso fue un mensaje que descubrió Luna durante la madrugada del jueves y que le había enviado la propia Barby Silenzi al músico víaWhatsApp.

"Hola, Polaco. ¿Cómo estás? Por favor, cuando llegues a tu casa te fijássi quedó ahí mi billetera y mis lentes. La billetera es negra con tachas y los lentes están en un estuche negro", rezaba el mensaje que dieron a conocer durante el ciclo de El Trece.

Al parecer, el pasado miércoles y en la mesa donde también se encontraban Gladys La Bomba Tucumana y su hijo Santiago Griffo, entre otras personas, El Polaco le dio riendas sueltas a la pasión y habría intercambiado besos con Silenzi frente a todos. Luego de esta escena, donde además intercambiaron algunos mimos, se fueron juntos del lugar.

Por otra parte, Nara Ferragut aseguró que el participante del Bailando también tuvo un encuentro íntimo con su ex y madre de una de sus hijas, Valeria Aquino. "Una de las personas con las que estuvo íntimamente el Polaco estos últimos días es Valeria Aquino. No sólo habría sido lo de Barby, sino lo de Valeria. También hay pruebas", dijo la notera.

Con mis chichis !!!! 😜😜😜 @barby_silenzi @solbaezok las quiero Una publicación compartida de @elpolaco_oficialsolyalma el 16 de Ago de 2017 a la(s) 11:55 PDT

Al mismo tiempo, Ferragut –quien dijo ser gran amiga de la modelo- transmitió lo que le dijo Silvina Luna: "Ella siente que el Polaco no puede soltar a sus ex, y que no le puede ser fiel, fundamentalmente. Ella me dijo que se aman, que él le dice que no la quiere perder y que está dispuesto a hacer terapia”.

¿Cómo seguirá la historia entre El Polaco y Silvina Luna?