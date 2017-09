Al pan pan y después se verá

COMPARTIDOS: 0

La Argentina de hoy, resultado inexcusable de nuestra particular historia desde los días de la emancipación, presenta la particularidad de que las ideas conservadoras siempre se impusieron disfrazadas de más o menos reformistas en algunas épocas, revolucionarias en los picos de delirio y autorreferenciales la mayor parte del tiempo. Es decir, no sabemos lo que somos, y lo que es más preocupante, a esta altura ya no sabemos si saberlo es importante.

Es evidente que los significantes de los términos habituales en la jerga política nacional no coinciden con los significados reales. Por un exceso de eufemismo tanguero, deformaciones poéticas o simplemente hipocresía, acá pareciera que no hay derecha política, no, claro que tampoco ideológicamente hablar de derecha, generalmente como vocablo para denostar, simplifica las variantes que esa línea de pensamiento encierra, porque, como ya lo hemos señalado en este espacio, nunca se plegó a los procedimientos institucionales democráticos y prefirió en su momento utilizar a las fuerzas armadas como referencia.

Y entonces nos pusimos todos de acuerdo en meter dentro de la misma bolsa a los que propugnaban que las cosas sigan como siempre en una actitud de defender los supuestos valores fundamentales de la nacionalidad y del modo de vida de los argentinos; a los que no querían que se modificasen las relaciones económicas que como destino inevitable determinaba quién podía seguir siendo cada vez más rico y quién debía seguir siendo pobre, pero digno y honrado. Lo de la tan mentada movilidad social de la que se jactó la Argentina del siglo XX, fue tal vez el impulso que impusieron los millones de inmigrantes que sí tenían un claro y evidente propósito de trabajar para salir adelante.

Hoy, los hijos ‘dotores’ de esa generación son generalmente los conservadores que pugnan con la progenie que intuye que las cosas tienen que cambiar, pero no saben cuáles ni cómo, porque no les enseñamos, entonces caen en lo mismo que los que los precedieron, era más fácil poner rótulos, y encima equivocados, para que no se nos hiciera lío.

Una de esas etiquetas muy difundidas fue definir a la derecha argentina con dos vocablos contradictorios: liberal, por un lado, o facho por el otro, pero los dos para definir lo que se considera “antipopular", mientras que los propios integrantes de esa derecha le temen al estigma de ser considerados, a propósito, militantes de derecha y optan por autodenominarse fuerzas de centro y como casi una expresión de valentía se manifiestan como de “centroderecha".

El uso del término liberal como peyorativo, oponiéndolo al estatismo, también fue motivo de gruesos equívocos a la hora de definir y caracterizar líneas políticas. El liberalismo es más grato cuando alude a cualidades políticas en las que se resalta el valor de la libertad frente al autoritarismo, nacido de las ideas del iluminismo que abrió las mentes, dando paso a esa burguesía naciente que al afianzarse terminó con los resabios de pensamiento medieval. Pero se tornó negativo cuando se excedió en la exaltación de los intereses individuales privilegiando, por ejemplo, a la propiedad privada como algo sacrosanto aún cuando la defensa de ésta fuera contra el interés general.

Cuando la defensa de los derechos del individuo quedaron asegurados y se pasó al siguiente nivel del juego, es decir, la libertad en lo económico, la libertad de mercado, ahí se armó. Creer que todos somos iguales ante la ley y que como ciudadanos tenemos los mismos derechos a elegir a nuestras autoridades o ser elegidos, no es lo mismo que creer que todos somos iguales a la hora de tener una vivienda ‘como la gente’, comer bien, vestirnos de los mejor, salir de vacaciones, acceder a la mejor medicina y educar a los chicos en las mejores universidades. A los que nos pintan la realidad así, les llamamos neoliberales, que sí han querido imponer en el país un proyecto concreto de desigualdad e injusticia social.

La antítesis de esa corriente también es difícil de caracterizar. A la libertad de mercado generadora de gran desigualdad social se le opone la intervención del Estado como intermediador de la puja de intereses o como regulador del sistema, pero en el caso de las economías subdesarrolladas, como la nuestra, siempre terminó decidiendo más allá de lo aconsejable y tapando mal los agujeros que dejaban las “fuerzas económicas libres" y al final, quedando mal con todo el mundo.

Hubo tiempos en que en ciertos círculos de debate político decirse “estatista" suponía un mérito frente a la impiedad de los adoradores del mercado. Ahora, eso quedó atrás pero como nos son imprescindibles las dicotomías, la de estos días es “ajustadores versus nacionales y populares". En el fondo, estarían expresando más o menos lo mismo que antes, pero bastante más salidos de eje. En los “ajustadores" de hoy, se entremezcla el ideario ortodoxo promercado, el ideario desarrollista que nunca pudo desarrollarse, la socialdemocracia demasiado deliberativa y los astutos que huelen a la distancia lo que parece ser un nuevo ciclo y se suben a la ola. Mientras en los “nacionales y populares", más cerca de la vidriera discepoliana, cohabitan las buenas ideas reformistas proclives a un verdadero pacto socioeconómico para distribuir con buen criterio la enorme riqueza del país; con autoritarios amantes de las corporaciones y de los gobiernos de fuerza; izquierdas genuinas, de ideas revolucionarias, pero como perdieron el tren de los votos se suben al carro de lo que consideran popular, y también a la caravana de sinvergüenzas que se enriquecieron haciéndole creer a la gente que luchan por su felicidad.

Ahora bien, parece ser que los 34 años de práctica democrática ininterrumpida por ninguna aventura golpista van logrando que los votantes sean cada vez más independientes a la hora de elegir. Se van superando los falsos contrapuntos y en lugar de plantarse en la rigidez ideológica anacrónica, tratan de elegir entre la pobre oferta de talento y honestidad, para ver quién administra este aparente cambio de rumbo que va dejando a muchos lastimados en el camino, pero que si de una buena vez se encauza, a lo mejor podría reparar los injustos “daños colaterales" y evitar que siga habiendo víctimas que se sumen a las heredadas.