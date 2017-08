La mujer detenida por que otro le pagó el boleto, le contestó a Cornejo

COMPARTIDOS: 0

Hoy temprano en la mañana, la mujer arrestada porque otro le pagó el boleto, volvió a hablar con la prensa y le contestó al gobernador Alfredo Cornejo quien hace pocos dijo que no confía en que la mujer haya abonado su pasaje.



En consecuencia, Patricia Stibel, le respondió a través de un programa radial, que quiere que "se hagan públicos los videos para despejar dudas sobre lo que realmente pasó"



Lo cierto es que hasta que el video no aparezca, nadie puede confirmar si la mujer está minitiendo, al márgen de la seguridad con la que habló Cornejo la semana pasada.



Lo que no se puede cambiar y todavía sigue en debate es lo sucedido con la pasajera, quien estuvo detenida siete horas en la Comisaría 36 al no poder acreditar el pago del boleto ante un control policial.



Por eso, en comunicación con la prensa local, la mujer defendió su inocencia y pidió revisar la cámara del colectivo para verificar lo que ella dice.



Además, aclaró que ayer por la tarde tuvo la posibilidad de hablar ante la Inspección General de Seguridad. Al respecto, Stibel dijo “Hoy me preguntaron todo lo que me había pasado, sobre los policías que fueron descorteses conmigo, el maltrato que sufrí en ese momento y el no prestar atención a mi salud, mi familia tuvo que ir a mi psiquiatra a pedir una orden, porque yo tomo la pastilla a las 8 y las pude tomar a las 2:30 cuando dejaron pasar a mi familia. Yo no hice nada malo, no robé no maté, no usé un servicio maliciosamente”.

“Todos los micros llevan su video, por ende ese micro tiene un video que muestra que yo pagué y muestra cuando el chico me devuelve la plata delante del policía que también fue grabado. Si tienen buena voluntad van a darme ese video, lo van a mostrar y van a decir, realmente Patricia no mintió y también para que deje de ser tan incrédulo Cornejo de decir que no me cree y que no le cree a nadie, no sé cómo se puede vivir sin creerle a nadie. Yo estoy muy ofendida, muy molesta, me indignó porque yo no mentí y que él entienda que cuando vea el video se atreva a pedirme perdón a mí. Y que comprendan que yo no lo hice, me limpien los dedos y digan públicamente que no hice nada malo, que no soy un delincuente, que solo trabajo y vivo para mí y para mi familia”, completó.





Abogado de la acusada: “Fue una razzia ordenada por el gobernador”

Marcelo Romano abogado defensor de Stibel también aprovechó la atención de todos los medios sobre el caso y dijo “La gente tiene que padecer el uso del transporte público de pasajeros y es lamentable que tengan que caminar hasta 30 cuadras para poder cargar su tarjeta. Lejos de solucionar el problema, el gobernador Cornejo manda razzias y te mete preso”, dijo el letrado.

Con respeto a Stibel, Romano afirmó que “fue una odisea de estar encerrada siete horas, porque hizo lo que hacen todos los que se quedan sin crédito, pedir a otra persona que le marque el boleto”.

“La culpa es de Cornejo que además siguió diciendo que no le creía a Patricia y ahora estamos tratando de salvar la situación procesal de ella”, finalizó Romano.