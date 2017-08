Luisana Lopilato confesó algo que dejó a todo el mundo boquiabierto

El Hospital de pediatría Juan P. Garrahan realizó anoche una cena de gala en un hotel céntrico porteño para recaudar fondos para la compra de 14 nuevas camas de trasplante de médula ósea, dentro de los festejos por los 30 años de su fundación.

Dentro de los famosos invitados se encontraban Susana Giménez, Juliana Awada y Luisana Lopilato, quien es madrina del hospital. La actriz además estuvo acompañada por sus hermanos Daniela y Darío.

“Es importante dar el presente. Nosotros como familia que en las buenas y en las más estamos unidos y esta fue una buena ocasión para estar presentes”, expresó Darío y Daniela agregó: “Cualquier persona estaría de la misma manera, es una situación que amerita que estemos todos juntos”.

Luisana también se acercó a conversar con la prensa y habló de su presente y sus ganas de ser madre nuevamente: “Estoy contenta de estar acá, ojalá se hagan muchas donaciones”.

“(Con Michael) nos encantaría agrandar la familia, no sé cuándo, esas cosas no se planean, cuando viene, viene. Ahora estoy por filmar una película, la mujer decide, yo pongo el cuerpo, tengo que planear los nueve meses. Me gustaría diez pero no puedo tener diez hijos, me encanta la familia grande”, reconoció.

En cuanto al rumor del anuncio de un posible embarazo en los próximos meses, entre risas ´lo negó y, de ser así, explicó que “tendría que estar embarazada ahora”.

Actualmente, la actriz permanecerá en Argentina. “Por ahora es por trabajo mi familia está mitad acá mitad en Canadá y mi corazón va y viene todo el tiempo”, indicó.