COMPARTIDOS: 0

Tras la confirmación del triunfo de Cristina Kirchner en las primarias, el presidente Mauricio Macri volvió a mostrarse hoy en el conurbano bonaerense con la gobernadora, María Eugenia Vidal, y resaltó que el Gobierno está para "liberar" a los pobres y "darles las herramientas para que puedan crecer".



Pese a que el pasado viernes habían realizado una visita a una sociedad de fomento en la localidad de José León Suárez, la inauguración de las Casas de Encuentro Comunitario en Florencio Varela fue el primer acto formal de gestión que encabezaron juntos luego de las PASO y horas después de que se confirmara la victoria de Unidad Ciudadana en la categoría de senadores por escasos 0,21 puntos en la Provincia de Buenos Aires.



"Esta vez vinimos para quedarnos, no queremos la supervivencia sino que se superen", remarcó la mandataria al destacar el programa que funcionará en quince municipios bonaerenses, diez de los cuales registraron derrotas de Cambiemos en las elecciones primarias del pasado domingo 13 de agosto.



Minutos después, el líder del PRO retomó la idea y destacó: "No estamos acá para lograr la supervivencia de aquellos que están en la pobreza; estamos acá para tratar de liberarlos, de darles herramientas para que puedan crecer".



"No son pobres, están pobres. Tenemos que arrimarles esas herramientas que les permitan a ellos, a través de su propio esfuerzo, salir adelante", sostuvo el jefe de Estado.



Al respecto, Macri pidió "tener continuidad", ya que advirtió que "no se puede frustrar más a ningún argentino". Y agregó: "No podemos generar una expectativa que después no se verifique en la realidad de todos los días".



En la Fundación Padre Miguel, donde se llevó a cabo el acto, el Presidente aprovechó la oportunidad para citar al cura Carlos Mugica, asesinado el 11 de mayo de 1974 a manos de la Triple A.



"El padre Mugica, que tiene mucho que ver con esto, decía: ´Hay que trabajar juntos´. Y eso es lo que nosotros sentimos, que si trabajamos juntos, que si los apoyamos a ustedes, con esa historia de tantos años que tienen, vamos a tener continuidad" en la lucha contra la pobreza, manifestó.



Tras encabezar la presentación junto a Vidal, el mandatario supervisó las obras de un paso bajo nivel en Florencio Varela junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.



El Programa Casas de Encuentro Comunitarias apunta brindar estimulación, nutrición, aprendizaje y contención de niños mediante actividades educativas, deportivas, recreativas y culturales, articulados con padres y madres en los distritos de La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata, Pilar, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Avellaneda, Moreno, Tigre, Morón, General Pueyrredón, San Martín y San Miguel.