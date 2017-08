Boca irá ante River con cambios en todas sus líneas

COMPARTIDOS: 0

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, ensayó con un equipo de cara al amistoso frente a River en San Juan, donde no podrá contar con los futbolista afectados a las selecciones y difícilmente tenga a Cristian Pavón por una lesión.



En la práctica realizada esta mañana en el Complejo Pedro Pompilio, el DT ensayó con la siguiente alineación: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Cristian Evangelista; Leonardo Jara, Julián Chicco, Fernando Gago; Cristian Espinoza, Óscar "Junior" Benítez y Agustín Bouzat.



Pablo Pérez se entrenó diferenciado porque tiene una dolencia en el pubis, mientras que Cristian Pavón tampoco se movió a la par del grupo y se quedaría afuera del clásico.



El delantero arrastra un golpe en el empeine del pie derecho desde el amistoso con Cerro Porteño y si bien estuvo en el debut ante Olimpo, es más que probable que sea preservado en el partido que se disputará el sábado a las 16, en el estadio Bicentenario de San Juan.



En tanto, si el exNewell s y Málaga evoluciona de buena manera ingresaría por Peruzzi y Jara se colocaría como lateral derecho.





Pese al interés del Genoa, Peruzzi se queda en Boca



El lateral Gino Peruzzi, quien ya no está entre las prioridades de Guillermo Barros Schelotto, no jugará en el Genoa dado que el club europeo desistió de contratarlo porque no le daban los tiempos para ficharlo.



El conjunto italiano se había mostrado dispuesto a pagar 3 millones de dólares por su pase, en varias cuotas, pero el "xeneize" se puso firme en exigir el dinero de contado.



Con este escenario, Genoa no avanzó en mandar una propuesta formal porque no quería abonar cash y, como el libro de pases en Europa cierra el 31 de agosto, tomó la determinación de bajarse de la negociación.