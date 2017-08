Alario pasó a despedirse del plantel de River

COMPARTIDOS: 0

El delantero Lucas Alario reveló hoy haberle pedido disculpas a Marcelo Gallardo por su abrupta salida de River, pero dijo que está seguro de la decisión que tomó.



"Le pedí disculpas a Gallardo por el quilombo que se hizo. Me movió lo deportivo y por eso me decidí. Hace seis meses, no dudé y sabía que no me quería ir a China", afirmó.



Alario reconoció haber charlado con su ahora excompañero Javier Pinola, quien jugó muchos años en Alemania, y éste le informó que "por el tipo de juego que practican no me iba a costar adaptarme".



El delantero, de 24 años, afirmó que tuvo mensajes de hinchas de River por redes sociales que lo insultaban y fue claro sobre su pase a Leverkusen.



"Lo malo fue el momento en el que llegó la oferta porque acá cerraba el libro de pases. La decisión fue mía, no me saco culpas. Yo me quería ir si estaba la plata de la cláusula", expresó.



Alario afirmó que "esta chance llegó en un momento complicado" ya que "contaban conmigo" en River para el segundo semestre del año.



"Yo no le pedí a los alemanes hacer la oferta sobre el final del libro de pases, yo no lo elegí. Sabía que la forma de salir era por la cláusula y tuve que tomar una decisión", dijo.



Sobre la foto que trascendió con la camiseta de su nuevo equipo, sostuvo que "otra persona que no era la que sacó la foto sacó una y la filtró". .



"El director deportivo me pidió hacer una foto. Quería pedir disculpas, sobre todo al hincha de River, por esa imagen. La verdad es que fue una situación que se me fue de las manos", cerró.



Alario viajará en los próximos días a Alemania para ser presentado por el Bayer Leverkusen, con el que firmó contrato por cinco temporadas.