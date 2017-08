¿Fraude al Estado? Roby va juicio oral por una denuncia de Ampros

COMPARTIDOS: 0

Elevaron a juicio la causa contra el ex ministro Matías Roby, denunciado por fraude a la administración pública.

“Consideramos a Matías Roby como autor prima facie penalmente responsable del delito de fraude a la administración pública”, adelantó la titular de Ampros Isabel Del Pópolo.

Así lo adoptó el Cuarto Juzgado de Garantías tras la denuncia de Ampros contra Roby.

Además Del Pópolo explicó: “Es el primer funcionario en esta provincia que es elevado a juicio oral por un presunto fraude a la administración pública. Tuvimos en 2015 pruebas que conducían a presumir que el doctor Roby no cumplía con los horarios que correspondía”.

Desde el gremio aseguran que Roby faltó 271 días en dos años y que presentó certificados truchos. Sin embargo el ex funcionario de Francisco Pérez negó los cargos y aseguró que se siente inocente.

Ahora la Justicia tendrá que definir la fecha del debate oral.

Roby en conversación con los medios, no dejó de destacar con mucha ironía, la velocidad con la que se movió la justicia, ya que desde que se lo imputó hasta que se le solicitó la elevación a juicio, pasaron solo 6 días

Por otro lado el ex ministro de Salud apuntó contra un sector del Justicialismo local y rememoró el trato que hizo Raquel Blas y Ampros con Carlos Ciurca, ex vicegobernador, el 1 de mayo del 2014, para que retiraran las carpas que habían instalado frente a la Legislatura provincial para opacar por entonces un discurso del ex gobernador Francisco “Paco” Pérez.

La denuncia de Ampros contra Roby data del 2014, y se basa en los presuntos cobros de de haberes al Estado sin haber prestado los servicios obligatorios.