Martínez Rojas: Cristina Kirchner conocía “todos los detalles”

El ex dueño del diario Tiempo Argentino y Radio América, Mariano Martínez Rojas, reveló anoche que, además de la primera línea política del gobierno de Cristina Kirchner, la esposa del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, la escribana Marta Cascales, tenía un rol fundamental en las maniobras de lavado de dinero que se realizaban mediante operaciones aduaneras: “La que cobraba era la esposa, la recaudadora. Moreno no te tocaba una moneda”, afirmó.

El empresario de espectáculos devenido en dueño de medios concedió ayer una entrevista a Nicolás Wiñazki para el canal Todo Noticias -en un lugar no informado de Estados Unidos- y allí reveló que tiene “miedo” de lo que puede pasarle a su familia, como así teme que “lo maten”, tras la orden de detención nacional e internacional que firmó el juez en lo penal económico porteño, Gustavo Meirovich, acusado de maniobras de lavado de dinero de 300 millones de dólares. “El juez dictó una sentencia de muerte”, indicó.

Martínez Rojas ratificó las vinculaciones de hombres clave del kirchnerismo con la denominada “mafia de los contenedores” y resaltó que la ex presidenta Cristina Kirchner conocía “todos los detalles” de las maniobras de adquisición de dólares a precio oficial mediante importaciones en la Aduana.

Mencionó al ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a empleados de Daniel Scioli, funcionarios aduaneros, y a Sung Ku Hwang, el oscuro personaje conocido como “Mr. Korea”, sindicado como jefe de la asociación ilícita creada para fugar más de 300 millones de dólares. “La mitad del Poder Judicial también está involucrado, porque las cosas se hacían con las firmas de jueces y en Argentina no se hace nada sin plata”, consignó.

El empresario de espectáculos -que le compró a Sergio Szpolski el diario y la radio que eran parte central del dispositivo de medios montado por el kirchnerismo- entrevistado por TN Central, Martínez Rojas dio su versión de cómo era la operatoria, pero lo más destacado fue la mencionó del matrimonio Cascales-Moreno.

“La que cobraba era la esposa de Moreno, era la recaudadora. Guillermo Moreno no tocaba una moneda”, afirmó en diálogo con Wiñazki. “No tuve el disgusto de conocer a la señora Cristina, pero ella estaba al tanto de cada detalle. Yo hablaba con gente que se relacionaba directamente con ella”, consideró.

Las personas que recogían la plata para Formosa era gente del Senado, diputados y senadores con su propia custodia, la llevaban en efectivo, el dinero”.

El pedido de detención y su permanencia en Estados Unidos

“No estoy prófugo, vine a vivir a los Estados Unidos hace ocho meses y desde ese momento voy y vengo. Este es show mediático que me pone en una posición de riesgo”, comenzó el empresario dueño de una productora de espectactáculo en Corrientes y que después saltó a los medios con la adquisición de los medios K.

Siguió: “Yo no tomaba decisiones, yo hacía lobby y cobraba por hacer lobby. Se abren empresas fantasmas, en el sentido irrisorio. Son empresas constituidas por gente insolvente. Presentan toda la documentación (así estaban en la Aduana y en la AFIP) para poder importar realmente los contendedores”.

Y añadió: “Todo ese armado se presentaba en los bancos para poder pagar esos contendedores; a través de divisas se giraba al exterior a dólar oficial. Calculá la diferencia cambiaria con la que jugaban. Los tipos se llevaban un 100% diario”.

Según se informó en TN, la Justicia sospecha que compraban dólares a precio oficial para importaciones que no se hacían y luego giraban las divisas al extranjero.