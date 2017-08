Nico Cabré metío la pata y contó el dato más secreto del embarazo de la China

"Lo tomé muy bien. A mí me da mucha alegría, veo a la China feliz, realizándose como persona. No hay nada que me dé más alegría que ver a la China feliz. Yo tengo una excelente relación”, aseguró en el programa NET, de Fox.

Luego agregó que su hija Rufina “es feliz” y se le escapó el sexo del bebé, que por ahora Suárez y Vicuña quieren mantener en secreto. “Rufina sonríe, más no puede pedir. Va a tener una hermanita hermosa, seguramente", aseguró.

Si bien el peroidista Lío Pecoraro había confirmado que la China estaba embarazada de una nena, tanto ella como el actor negaron la versión alegando que aún no lo sabían. De todas formas, cuando Andy Kusnetzoff se lo preguntó a Vicuña, con una mirada respondió todo. Y se le notó la emoción.