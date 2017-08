Sole Cescato tenía que irse hasta Miami para mostrar su "delantera"

COMPARTIDOS: 0

Las playas de Miami se llenaron de argentinos que buscan escaparle a las temperaturas invernales de nuestro país. Una de las que hizo las valijas fue Soledad Cescato (29) y desde allí compartió sensuales imágenes en la playa… ¡y hasta se animó a un topless muy hot!

“Y salió topless, nomas... Tuve que desenfocar un poco para que no me reten después. Ja, ja, ja”, escribió la ex Soñando por bailar, junto a la imagen que colgó en Instagram y que desafía las rígidas políticas de desnudos de la red social. ¡Un fuego!

¡Mirá la foto en topless de Soledad Cescato!

Antes del toples!!! Jajaja 🤣😛💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 Una publicación compartida de Sole Cescato (@solecescato) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 11:04 PDTa

#miami te amo tanto ❤️☀️❤️ Una publicación compartida de Sole Cescato (@solecescato) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 10:30 PDT

No se puede creer la temperatura y la transparencia del agua!!! Día perfecto para fotitos para todos mis fieles seguidores!!! Los amo!!! ❤️ #shoreclubmiami Una publicación compartida de Sole Cescato (@solecescato) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 10:33 PDT