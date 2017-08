Supervielle introspectivo

COMPARTIDOS: 0

“Tocar con una banda se vive de una forma muy ‘futbolera’. Estás más en complicidad con otras personas e interactuás. Estar solo con el piano frente al público genera una situación mucho más introspectiva”, reflexiona Luciano Supervielle, el tecladista de Bajofondo que, después de muchos años fusionando tango y electrónica decidió iniciar un proyecto solista paralelo con el que se animó a experimentar un poco más para mezclar los sonidos del hip hop y la electrónica con el rock y la música clásica en su nuevo disco Suite para piano y pulso velado que vio la luz en marzo de este año.

Luego de recorrer el país presentando los temas de su último trabajo, Supervielle arribará a nuestra provincia para actuar este viernes en El Baile.

Antes de su cita con los mendocinos, el uruguayo, en diálogo con El Ciudadano contó: “El piano y la computadora son mis dos principales instrumentos para componer y siempre me han acompañado como músico. Por eso, a este disco decidí realizarlo en torno al piano, utilizando todas mis influencias que vienen de la música clásica, el tango, la música rioplatense, el rock argentino y todas las cosas que fui adquiriendo a través del piano, pero sin renunciar a mis raíces del hip hop y la electrónica”.

A lo largo de su carrera, el tecladista ha compuesto melodías y canciones para varias series y películas. Incluso, en este último álbum se dio el gusto de interpretar Pianos tiranos, cortina musical de la serie de Youtube Tiranos temed. En cuanto a la experiencia de trabajar para producciones visuales, el uruguayo dijo: “He hecho temas para distintos formatos y está muy bueno hacer música en función de algo. De una historia, de una coreografía o de lo que sea. Yo tengo un concepto muy visual de la música, que quizás surge del hecho de hacer música instrumental”.

Con respecto a su show, Supervielle adelantó que interpretará algunos temas en la provincia junto a uno de sus “hermanos de ruta”, Martín Ferres, bandoneonista de Bajofondo, quien, según explicó el tecladista charrúa “es un músico ideal para este tipo de proyectos”.

Finalmente, el compositor admitió que “desde lo musical, uruguayos y argentinos somos mucho más parecidos que distintos”, aunque destacó que él tiene “una personalidad artística muy montevideana” y se mostró entusiasmado por regresar a la provincia. “A medida que vas volviendo a los lugares, te vas reencontrando con gente. Yo a Mendoza he ido muchas veces, no sólo a tocar, así que si bien no me siento ‘local’, sí siento una conexión”, sentenció.

El recital de Luciano Supervielle se realizará este viernes, a las 23 en El Baile (Mitre y Godoy Cruz, de Ciudad).