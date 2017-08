El ISIS amenazó con hacerle algo terrible a la ex actriz porno Mia Khalifa

COMPARTIDOS: 0

Mia Khalifa es una exactriz porno libanesa conocida a nivel mundial, que ahora con 24 años, se dedica al deporte. En reiteradas oportunidades, sufrió (y sufre) amenazas a través de las redes sociales con imágenes intimidantes que simulan cortarle la cabeza.

Todo esto se habría producido por el escándalo de sus videos en Medio Oriente, en particular por unas escenas en las que aparecía con una hiyab, la típica vestimenta religiosa de las musulmanas.

“Trato no preocuparme, no hay que mostrarse débil con ellos. Que es justamente lo que están buscando”, explicó la joven en diálogo con CBS. “Trato de hacer como si no me importara, aunque al final te termina afectando”, admitió.

“Me duele escuchar que en mi país de origen me odian. Las escenas con el hiyab eran satíricas”, había dicho Khalifa hace dos años en una entrevista con The Washinton Post. Incluso aseguró que hay película que abordan de peor manera a los musulmanes.

Recordemos que dos años atrás hackers árabes ya le habían intervenido su cuenta de Instagram y habían reemplazado sus fotos con la bandera de Arabia Saudita.