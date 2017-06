Julio Bárbaro: “El kirchnerismo agoniza”

El escritor y analista político Julio Bárbaro habló para el programa La Cocina Política –que se emite por Estudio Cooperativa 91.7– sobre la interna peronista a nivel nacional y de la actualidad política argentina.

“El kirchnerismo agoniza. La derrota es el final de un ciclo. O sea, que no sé si se trata de una interna del peronismo, sino más bien lo que se discute es la salida de Cristina, que hoy representa la decadencia de la política”, dijo Bárbaro a modo de introducción sobre el panorama político de cara a las elecciones legislativas de octubre.

“Randazzo sólo es el líder de la duda, un liderazgo extraño”

Bárbaro, como muchos peronistas con historia, no confía en la figura de Florencio Randazzo como líder conductor del Partido Justicialista. “Randazzo es el líder de la duda, un liderazgo extraño. Florencio es el heredero de Daniel Scioli, que nunca pudo definirse si era kirchnerista, o no”, comentó.

El peronismo hoy no existe

Por otra parte, Bárbaro hizo un análisis sobre la actualidad del peronismo, espacio que desde su óptica hoy sufre las consecuencias electorales de una gestión corrupta e ineficiente. “Lo que pasa es que en nombre del peronismo se destruyó el país. Todo lo que Perón había hecho se hizo polvo con Menem. Es simple, Perón nacionalizó los ferrocarriles y el ‘turco’ privatizó casi todos los ramales y los que no, los cerraron.

Sin embargo, Bárbaro sostiene que la crisis de imagen y credibilidad no solamente afecta al peronismo, sino que la problemática engloba a toda la escena política. “El problema es más grave, más general. Si nos cruzamos a Uruguay o Chile, encontramos políticos de mucho prestigio que hablan sobre conducción política en universidades. Por el contrario, nuestros políticos sólo visitan Comodoro Py. O sea, la política no da prestigio acá por que los políticos no lo merecen.

“El peronismo, después de Menem y Kirchner es un cachivache”

Lapidario pero realista, Bárbaro confía en que a pesar de la crisis, Cambiemos tiene chances electorales, ya que, hablando de apoyo en las urnas, “el peronista que votó a Menem y a Cristina después de lo que hicieron es un cachivache. Después del Turco y de Néstor no queda una sola idea valiosa”

“Los medios de comunicación no son el verdadero enemigo”

Uno de los grandes inventos del kirchnerismo es la idea de que los medios de comunicación fueron los verdaderos rivales del pueblo. “Antes se decía que el enemigo era el imperialismo, ahora los medios, pero la gente no es idiota. Esos relatos, que parecen estar tomados de una logia, ya no van más. Se negaron los verdaderos enemigos y por eso Cristina fue la negación al máximo. Nunca respetó a nadie, es la jefa de una secta, muy simple, y la gente ya no le cree. En varias provincias no mide más del 3%. Los K deberían aceptar la realidad, como en el Chaco, por ejemplo, donde no la pueden ni ver a la expresidenta. En Entre Ríos lo mismo, desaparecieron. Fueron como una enfermedad, pero la mayoría de las enfermedades son pasajeras".

“Argentina sólo se salva con un proyecto nacional serio”

Bárbaro fue duro con el kirchnerismo, pero no por eso se mostró condescendiente con la actual administración nacional. “El macrismo no es una esperanza. Cambiemos sirvió para sacarle el poder al kirchnerismo, pero la lluvia de dólares nunca llegó y el segundo semestre tampoco. Esta situación económica refleja un claro fracaso de la política macrista”, aseguró el analista.

“Pero quiero aclarar que la Argentina no se va a salvar con una lluvia de inversiones. Se va a salvar con un proyecto nacional serio, que lo hacemos entre todos o no lo hace nadie. Los inversores, a pesar de que no vinieron nunca, fueron más que un premio consuelo. Tenemos al 30% de la gente caída y eso se lo debemos al peronismo liberalista desde Cavallo”, finalizó Bárbaro.

Los K quieren a Randazzo afuera

Cristina no quiere que haya internas ni que su al exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo sea precandidato. Sin embargo, a pesar de la exigencia de la expresidenta, éste presentará hoy formalmente su espacio dentro del peronismo.

Pero desde el kirchnerismo no dan el brazo a torcer, y ayer en la tarde aseguraron que no le darán las paso a Randazzo ya que no quieren que “Cristina discuta con su empleado”. La frase despectiva corresponde al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien ayer admitió que el kirchnerismo y el PJ bonaerense decidieron negarle la posibilidad de una interna al exfuncionario.

“No queremos que Cristina se ponga a discutir con su empleado. Mis secretarios son mis empleados, un ministro no se presenta a elecciones, el ministro es un empleado del presidente", argumentó el jefe comunal ultrakirchnerista.

En este sentido, advirtió que la única posibilidad que tiene Randazzo de llegar a octubre, más allá de la oferta en pie de acoplarse a una lista de unidad, es competir por afuera del frente que integre el kirchnerismo, ya que “en las primarias no hay equivalencias”.

Pero al cruce de Ferraresi salió el referente del Movimiento Evita y soldado de Randazzo Fernando Chino Navarro, quien lo acusó de “apelar a conceptos despectivos, soberbios y elitistas".

“Son expresiones que no le hacen bien al sistema democrático. Es un concepto despectivo, soberbio, elitista, de patrón-empleado, cuando el peronismo es todo lo contrario”, replicó en declaraciones periodísticas.