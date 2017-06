Para un especialista: "la economía se recupera a velocidad crucero"

El economista Daniel Artana sostuvo hoy que la economía se recupera "a velocidad crucero", aunque reconoció que el nivel de consumo "viene con alguna demora".

"Se puede ser moderadamente optimista con la actividad. La tendencia de una inflación que se mete bien adentro del 1,5% la deberíamos seguir confirmando con los datos de junio. Es una noticia que no es todo lo buena que el Banco Central querría, pero que es mejor que lo que tuvimos en otro momento del año", consideró. Y añadió: "tenemos una economía que está andando un poquito mejor. Hay un poquito de ruido cambiario que a mí no me preocupa. A veces nos ponemos locos con el atraso y a la vez nos ponemos locos cuando se deprecia. Somos medio ciclotímicos los argentinos".

En declaraciones radiales, Artana hizo referencia a la producción industrial, que en mayo último reflejó el primer dato positivo en quince meses, al crecer 2,7% interanual. "No es una recuperación espectacular. Pero llega después de tener muchos meses de caída, incluso todavía el acumulado sigue dando caída. A la industria la vamos a seguir comparando con meses malos. Esperamos que en junio de bien", evaluó.

Sobre Brasil, comentó: "da la sensación que tocó piso. Las ventas de autos se recuperaron un poquito y eso hay que aprovecharlo".