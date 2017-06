Un grupo de chicos olvidados en una isla

Hace unos días conmemorábamos los 74 días de gloria e infortunio de la campaña por la recuperación de nuestras Islas Malvinas que terminó abruptamente un 14 de junio de 1982 con la rendición de nuestras tropas en Puerto Argentino.

Sabemos que su parte de gloria estuvo contenida en el valor de nuestras tropas que enfrentaron la prueba suprema de la guerra. Ahora, ¿cuál fue el origen de nuestro infortunio?

Mucho se ha hablado y escrito al respecto. Al efecto, se conformaron distintas comisiones destinadas a analizar la acciones en orden de obtener las correspondientes lecciones. Pues, como sostienen los expertos: son las Fuerzas Armadas derrotadas en un conflicto, aquellas que pueden extraer las mejores enseñanzas para mejorar su desempeño.

Así se hizo y, la conocida como “Comisión Rattembach” ratificó, entre muchas otras cosas, lo que ya se sabía desde siempre que los ejércitos marchan sobre sus estómagos.

Específicamente, sería difícil tratar de resumir las deficiencias logísticas detectadas en la guerra de Malvinas. Todo quedó englobado en el no cumplimiento del principio logístico de “prever para proveer”, ya que no se previó adecuadamente y, en consecuencia, se proveyó poco y mal.

En ese marco se supo, por ejemplo, que las tropas desplegadas en las Islas no fueron convenientemente sostenidas logísticamente. En principio, porque no fueron desembarcadas con los equipos necesarios para librar la campaña, tales como prendas de abrigo, armas pesadas y equipos destinados a su alojamiento y a la distribución de comida, entre otras tantas cosas.

Para seguir, se podría decir que no fueron convenientemente abastecidas. Ya que el puente aéreo no tenía la capacidad técnica para hacerlo y porque el modo naval, que era el más indicado, quedó muy reducido ante la pronta presencia de los submarinos nucleares enemigos.

Llegado a este punto, les decimos a nuestros lectores que sólo hemos rememorado un hecho histórico, pero agregamos que nuestra intención es hablar del presente.

Si en Malvinas había que enfrentar a un enemigo hábil, complicado todo por la necesidad de operar en un clima subantártico, no parece ser el caso de los actuales despliegues de nuestras Fuerzas Armadas.

Ya no estamos en guerra, pero tenemos varios contingentes trabajando en diversas misiones de paz alrededor del mundo. Algunos de ellos, coincidentemente, en islas, como la de Haití y la de Chipre.

Sin embargo hoy, nuestros ‘peacekeepers’ no son adecuadamente desplegados ni sostenidos en forma óptima como debería ser el caso, aunque no haya submarinos nucleares enemigos patrullando y prestos a torpedear a nuestros buques con suministros.

Para empezar, al perder nuestros medios de transporte estratégicos, tanto aéreos –por la desafectación de los Boeing 707– como marítimos –por la carencia de un buque de desembarco anfibio– nos vemos obligados a desplegar nuestras tropas en aerolíneas comerciales con los inconvenientes y limitaciones del caso, problemas que no sufren, por ejemplo, las fuerzas de Chile y de Brasil, que lo hacen con sus medios propios.

Para seguir, podemos citar el hecho paradigmático de que nuestras tropas no reciban, en tiempo y forma, los viáticos necesarios para su bienestar en el exterior. Si bien las mismas cuentan con los medios elementales para su subsistencia, como la comida y el alojamiento, carecen de los medios monetarios para afrontar otros gastos tan humanos como necesarios.

Para colmo de males, esos recursos no son propios, ya que son provistos por las Naciones Unidas, quienes giran los fondos necesarios. Si bien esta organización lo hace con un retraso de tres a cuatro meses, el país los retiene y termina abonándolo en lapsos que llegan hasta dos los años.

Sólo para agregar vergüenza a este abuso, se puede decir que los dólares que envían las Naciones Unidas le son entregados en pesos a nuestra gente.

Lo mismo sucede con los viáticos que abona nuestro país, los que, al margen de ser sucesivamente reducidos, tampoco son abonados en tiempo y forma.

Seguramente no faltará quien argumente que se trata de una cuestión menor, ya que si son sólo soldados, básicamente es gente joven dispuesta a la aventura y al sacrificio.

Al respecto, me pregunto si las numerosas comisiones oficiales que envía el propio Ministerio de Defensa al exterior las hacen sin viáticos o con los mismos abonados fuera de término. Seguramente que no. Y está bien que así sea, nadie lo pone en duda.

El problema radica en el concepto erróneo de no reconocer que quienes se encuentran, por cualquier motivo, desplegados fuera de su zona habitual de destino, lo tienen que hacer con todos los medios y con todos los apoyos necesarios, pues no hacerlo implica, entre otras cosas, no reconocer una lección aprendida dolorosamente durante una guerra, una que dice que el valor hay que gastarlo para pelearse con el enemigo y no malgastarlo con la propia burocracia, con los mandos militares superiores y/o con los mandantes civiles para que ellos entiendan y nos provean de las herramientas necesarias para cumplir nuestra tarea.