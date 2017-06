Gustavo Fontana: "Viajar a dedo es una experiencia que hay que hacer"

Gustavo Fontana - Director de la Orquesta Filarmónica de Mendoza

¿Cuál es tu lugar favorito en Argentina?

Tengo varios, tratando de sacar la subjetividad, la zona de Tolombón en Salta, Mendoza, Calafate y El Bolsón. Si tuviese que elegir sólo uno, me quedo con el Bolsón por la accesibilidad que tiene, las posibilidades que ofrece al aire libre y por su maravilloso entorno natural.

¿Qué lugares de Argentina recomendarías y por qué?

Recomendaría varios lugares, comenzando por el norte argentino, lugares como Jujuy, Purmamarca y el Cerro de los 7 colores.

Mendoza la recomiendo especialmente por sus picos, por sus ríos, Cacheuta, Penitentes, Potrerillos, por el clima, por su vino y por la ciudad en sí.

¿Preferís vacacionar en el norte o en el sur del país? ¿Por qué?

Prefiero vacacionar en el sur, por una razón práctica ya que tomo las vacaciones en época estival. Tengo una fascinación con la nieve, la montaña y con el tema de lo contemplativo. También me gusta el sur del país en la costa oeste y el mar en Trelew.

¿Vacaciones en playa o montaña?

He tenido la suerte de conocer mucha playa y mucha montaña, pero en este momento de mi vida elijo la montaña. De hecho estoy planeando seriamente alguna expedición, si es que mi estado físico me lo permite.

¿Qué sitio argentino te sorprendió y por qué?

Me sorprendió muchísimo el Glaciar Perito Moreno, con su pared de hielo y fui afortunado porque las veces que estuve vi desprendimientos muy grandes. También me sorprendió acceder a Las Salinas de Jujuy con un paisaje ideal para filmar películas como Star Wars.

¿Viajar por el país en auto, micro, avión o a dedo?

Viajé por el país a dedo, en micro, en auto y en avión, creo que cada modalidad es interesante. Viajé a dedo a los 19 años en un viaje al sur y creo que es una experiencia que en algún momento de la vida hay que hacer.

Hoy en día prefiero el auto y si tuviese que poner un orden sería; avión, auto, dedo y luego micro.

¿Cuál fue el último destino de Argentina que recorriste?

El último destino que recorrí fue el norte argentino. La aventura comenzó en Córdoba y continuamos por Tucumán, Salta y Jujuy con mis hijos. Casi 6.000 km y la verdad fue maravilloso.

¿Las comidas típicas de qué lugar del país te gustan más?

Me gustan mucho las comidas típicas del norte, el locro, la carbonada, la humita y las empanadas norteñas que tienen otro sabor.

¿Cuál es el próximo destino argentino que te gustaría visitar?

Tengo 2 próximos destinos: El Valle de la Luna y Las Cataratas, me avergüenza un poco porque conozco otras cataratas como las del Niágara, pero no conozco las nuestras.

¿A qué lugares vas durante un feriado o un fin de semana largo?

Los fines de semana largos intento no salir de vacaciones.

¿Qué es lo que más te gusta de Mendoza?

Lo que más me gusta es que el paisaje de la montaña es único. Mucha gente opina que la montaña los aburre porque está siempre quieta, fija y con un paisaje estable y no hay nada más distante de lo que yo pienso. Pienso en esa magnificencia que hace millones de años está allí y que estará otros millones de años, después de nuestro paso por el mundo. La montaña me da tranquilidad.

Un vino de Mendoza para recomendar

No soy un enorme conocedor de vinos, pero tengo un bellísimo recuerdo de un malbec de la bodega Familia Zuccardi que se llama Piedra Infinita. Disfruté cada copa.

Un recorrido ideal por Mendoza debe incluir:

Un recorrido por Mendoza Ciudad es muy interesante con su circuito Sanmartiniano y el Cerro de la Gloria. También Termas de cacheuta, el mirador del Aconcagua, Potrerillos y su dique, Penitentes y Villavicencio. Un recorrido de 5 días debe incluir esos paisajes.

¿Qué es Mendoza para vos?

Mendoza es mi segundo hogar, también se da una interesante historia familiar porque mi padre fue jugador de fútbol profesional y en determinada época de su carrera estuvo jugando en la Liga mendocina, allá por la década del `60. El jugaba en cuarta especial de River Plate, así se llamaba a la tercera división en la época.

Después de más de 50 años la vida me coloca aquí haciendo un trabajo que pone a Mendoza en un lugar muy especial. Además mi cuñado es empresario en la provincia, por lo que con mis hijos tenemos una relación muy importante con Mendoza. Me encanta la ciudad, el vino, la siesta, mirar a la montaña, poder ir a un río cercano, el clima y el proyecto que llevo con la Orquesta que realmente es maravilloso.