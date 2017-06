Familiares del jubilado que se suicidó en Anses: "no sabíamos que tenía un arma"

Las sobrinas de Rodolfo Oscar Estivill





Valeria Cabral y Nora Leydet, sobrinas del jubilado que se suicidó ayer en la sede de ANSES de Mar del Plata dijeron que el hombre estaba deprimido porque se sentía solo, y aseguraron que desconocían que tuviera un arma.

Las mujeres hablaron con la prensa local y contaron que habían ido a acompañar a su tío Rodolfo Oscar Estivill, de 91 años, a la sede de ANSES en la ciudad balnearia porque fueron a averiguar por el cambio de domicilio, ya que el hombre quería irse a vivir a Buenos Aires con sus sobrinas.

"El tío nos llamó para que lo viniéramos a buscar porque ya venía mal, tenía una pierna que no funcionaba bien, no podía ir a comprar y quería ir a Buenos Aires con nosotras", dijeron las mujeres, que agregaron: "Somos las únicas que quedamos en la familia, y decidió que solo no podía seguir".





Las sobrinas del jubilado fallecido contaron además que el hombre "estaba triste" porque el mes pasado había muerto su último amigo. "Hoy habíamos ido a la ANSES para traspasarlo a Buenos Aires, llegamos a averiguar por el trámite y nos fuimos", contaron las mujeres que explicaron que antes de salir el anciano volvió a entrar.



"Estábamos por salir y él dice: 'Esperá que conozco a alguien, voy a ver si puede hacer algo'. Nosotras estábamos sobre la puerta de salida, él va hasta el fondo y se escuchó el tiro", comentó una de ellas.



Además, las familiares del jubilado comentaron que no sabían que el hombre tenía un arma y que haberse suicidado "fue una decisión personal, una decisión que tomó él".