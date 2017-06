Gran malestar en Mendoza por el paro nacional de Anses

Los trabajadores de ANSES realizan un paro nacional en demanda de "medidas de seguridad" en las oficinas, tras el suicidio con un arma de fuego protagonizado hoy por un jubilado en una sede marplatense.

La medida fue resuelta por la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops) antes de la confirmación del deceso del jubilado, Rodolfo Oscar Estivil, quien falleció el jueves por la mañana tras disparase en la cabeza en el interior la oficina de ANSES.

"A raíz de este lamentable suceso, mañana ANSES tendrá un paro nacional, y en asamblea tendremos que discutir medidas de seguridad en nuestras oficinas", adelantó la delegada de APOPS de la entidad local, Sandra Mayol.

Eugenia Nicolosi, delegada de APOPS en Mendoza, indicó en diálogo con Estudio Cooperativa 91.7: "hace meses que venimos con medidas de fuerza para tratar de que la patronal entienda que de la forma que se está trabajando y se está atendiendo a la gente no se puede seguir. Estamos colapsados, la cantidad de gente es muchísima, los empleados están agotados. No es que el empleado no quiera atender bien pero está sobrepasado. Considero que habría que implementar otras formas de atención al público".

"Estamos atendiendo solamente los turnos, no se está atendiendo presentación espontánea y así y todo tenemos entre 500 y 600 personas turnadas”, destacó.

"Si bien ha sido una conmoción en todo el país, desvinculo totalmente que haya sido una cuestión derivada por la atención en el organismo", subrayó sobre el suicidio de un jubilado en la sede de ANSES Mar del Plata.