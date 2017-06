"El oficialismo y el kirchnerismo se benefician con la división del país"

Felipe Solá, que encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por el frente 1País, comparó hoy al oficialismo con la anterior gestión kirchnerista al señalar que ambos son "los partidos de la grieta" y se "benefician con la división que vive" la Argentina. "Este gobierno y el anterior son los partidos de la grieta. Tanto el macrismo como el cristinismo se benefician con la división que vive el país. Son simbióticos", sostuvo el diputado, que buscará renovar su banca en las próximas elecciones legislativas.

En declaraciones en Radio Belgrano, el referente del massismo en Diputados aseguró que su frente representa "a la mitad de los argentinos y sobre todo a los bonaerenses que están muy desilusionados de este gobierno, pero tampoco quieren volver al pasado". En tanto, Solá cuestionó también las manifestaciones que se produjeron este miércoles frente al Ministerio de Desarrollo Social y que generó varios detenidos y heridos: "Les importa mucho más la reacción de las autoridades que la reacción de las personas que circulan por la calle". "Además de miseria hay rabia, hay desconfianza. Salís de tu casa y no es que vayan a cortar el centro, te cortan una ruta por ahí unos 50 kilómetros, porque no hay luz, por ejemplo", señaló.

En este sentido, Solá puntualizó que "no está de acuerdo el servicio con lo que cuestan" las tarifas, al tiempo que consideró que "la idea de que el Gobierno es gradualista no es cierto" y que "no tienen un plan explícito". "El fracaso económico de este año y medio redunda en una sociedad estancada", dijo el dirigente, aunque aclaró que "esta situación la venimos viviendo desde hace mucho tiempo, no es que el plan anterior era exitoso". "La conciencia que vivimos en una sociedad estancada es difícil de admitir. Para salir de esta realidad se necesita un gran equipo y en ´1Pais´ tenemos los hombres que pueden mover esta economía. Roberto Lavagna es muy importante para revertir este presente", resaltó Solá.

Finalmente, el primer candidato a diputado nacional por la coalición que formaron Sergio Massa y Margarita Stolbizer detalló que va a competir en el distrito bonaerense y no en la Capital Federal porque "después de treinta años en la provincia" no la va "a cambiar" por un cargo en representación de la Ciudad.