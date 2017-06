Goltz es oficialmente el primer refuerzo de Boca

El defensor Paolo Goltz se convirtió hoy de manera oficial en el primer refuerzo de Boca Juniors después que el América de México haya aceptado la última oferta realizada. La institución azteca sabía hace dos días que Independiente, que quería contar con los servicios del futbolista, se había bajado de la negociación porque sabía que la prioridad del jugador era vestir la camiseta azul y amarilla.

Sin embargo, América recién este jueves recibió la propuesta por dos millones y medio de dólares, la cifra pretendida, ya que las dos ofertas anteriores de Boca eran inferiores. Con este escenario, Goltz se despedirá en los próximos días de sus compañeros y viajará a Argentina para realizarse la revisión médica y firmar por tres años.

Independiente había negociado durante varias semanas con los aztecas y, pese a que Boca demoró en hacerlo con el club, el llamado de Guillermo Barros Schelotto terminó siendo clave para que el futbolista se negara a ir a Avellaneda y termine recalando en el último campeón del fútbol argentino. .

Se complica la continuidad de Centurión

Vinicius Pinotti, director deportivo del San Pablo, descartó toda chance de que se extienda la cesión del mediocampista Ricardo Centurión, por lo que si Boca no pone los seis millones de dólares que cuesta su pase, el "10" deberá volver a Brasil. "No, no existe posibilidad de otro préstamo. Sobre la cuestión de extranjeros, es un campeonato largo y para eso se necesita un elenco grande.

Hoy en día tenemos seis. Eso no impediría su vuelta. Nosotros pensamos en el San Pablo de 2017, 2018 y 2019. Es un gran jugador y por préstamo no sale más", reveló Pinotti.

De esta manera, entonces, para que Guillermo Barros Schelotto pueda tenerlo en el plantel de cara a la próxima temporada Boca deberá comprarle el pase, lo que no convence del todo a algunos dirigentes debido a la gran cantidad de problemas extrafutbolísticos que ha tenido Centurión durante su estadía.