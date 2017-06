Scocco: "el martes estoy para jugar"

El delantero Ignacio Scocco, uno de los refuerzos de River, reconoció hoy la importancia de Marcelo Gallardo en su decisión de sumarse y manifestó que gran parte de sus amigos y familiares son hinchas del club.

Después de realizarse la revisión médica en un centro de salud del barrio porteño de Belgrano, fue claro: "Tuve la posibilidad de hablar directamente con el entrenador y eso es importante siempre para un jugador".

@nachoscocco32 se realiza la revisión médica

Además, se mostró esperanzado en que se lo reconozca "por lo que hago dentro de la cancha y no por mis declaraciones", en referencia a su pasado como hincha "millonario". Scocco, que firmará un contrato por tres años, se entrenará a partir de este viernes con sus nuevos compañeros y estará a disposición para visitar el martes a Guaraní de Paraguay. "Si me necesitan estoy para jugar por la Copa Libertadores, pero yo no tomo la decisión, eso dependerá de Gallardo", confesó.

Imágenes de la revisión médica de @nachoscocco32.

Sobre su salida de Newell s, optó por quedarse "con los recuerdos lindos" y dijo que se tomó esa decisión "porque lo mejor para el club era venderme para pagar la deuda con el Sunderland". "Siempre tuve la chance de hablar directo con Gallardo, eso es bueno para un jugador. Y tuvo mucho que ver en mi llegada.

En los últimos tiempos jugué por todo el frente de ataque, creo que me puede favorecer venir a un equipo ofensivo, que busca siempre los partidos", expresó. Scocco afirmó que "todos mis amigos y familia son de River" y, pese a que dio a entender que él también lo era de chico, afirmó que estar once años en Newell s le hizo cambiar de colores.

"Era muy desgastante tener problemas semanales. Hicimos una campaña muy buena y no la pudimos disfrutar como queríamos. Por eso creo que lo mejor era que no siguiera en Newell s por el tema de la deuda", consideró. Por último, Scocco dijo que "es un responsabilidad llegar a un club que está en octavos de final de la Libertadores" y dijo ser "consciente de todo lo que se juega".