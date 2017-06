Un jubilado se mató de un tiro en la cabeza en Ansés

Un hombre de 91 años murió tras efectuarse un disparo en la cabeza esta mañana en el interior de una sede de ANSéS, en la ciudad de Mar del Plata. El suicidio, cuyas causas se intentan establecer, se produjo en la Unidad De Atención Integral (UDAI) local del organismo situada en Independencia, entre Avellaneda y San Lorenzo, de esa ciudad balnearia.

A ese lugar acudió el anciano -identificado como Rodolfo Oscar Estivill-, se dirigió al primer piso y al bajar por las escaleras comenzó a gritar, convocó a la gente y se efectuó un disparo en la cabeza, ante el estupor de empleados y el público presente. "Agradezco a mis sobrinas por todo lo que hicieron", sostuvo el hombre antes de dispararse, según una testigo.

La mujer, llamada Graciela, señaló que Estivill no amenazó, ni mostró dudas antes de suicidarse. "Se escuchó un solo tiro. No amenazó a nadie. ´Agradezco a mis sobrinas por todo lo que hicieron´ dijo, sacó el arma y se pegó un tiro", indicó la mujer al sitio 0223.com. El herido fue llevado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde murió cerca de las 13:00 mientras era asistido en la sala de terapia intensiva. Un empleado de ANSéS, cuya identidad no trascendió, sostuvo que el hombre llegó a la oficina para realizar un trámite y no pudieron determinar la razón por la cual decidió subir al primer piso, donde están las oficinas de las jefaturas regionales del organismo.

"Ví al hombre que bajaba la escalera, se sentó, sacó un arma y se disparó. Fue un solo tiro", precisó el empleado. "Era un señor grande, con un bastón, dijo unas palabras en tono de despedida, fue todo muy rápido y él estaba con dos familiares", expresó. En torno al episodio, el director ejecutivo de ANSéS, Emilio Basavilbaso, expresó su "dolor y consternación" y lamentó "el uso político de una situación tan personal y dolorosa". "Acompaño a la familia en este doloroso momento con profundo respeto y comprensión", sostuvo el funcionario en una serie de tuits.