La confusión del conformismo

Punto final para el Campeonato de Primera División del fútbol argentino, el “Torneo de la Independencia”, que consagró merecidamente a Boca Juniors, e instaló a los equipos grandes en lugares encumbrados de la tabla de posiciones repartiéndose las plazas para las copas internacionales del año que viene. No hubo mayores sorpresas, sólo Banfield puede aparecer en esa zona alta como la revelación de un certamen en donde no hubo tanto brillo, y el equipo de Julio César Falcioni realizó una campaña magnífica, obteniendo el pasaje a la Copa Libertadores 2018, alcanzando la quinta posición. No hubo mucho más, los torneos largos en general favorecen a los presupuestos más extensos, es decir, a los clubes más grandes.

El paso de Godoy Cruz por este torneo debe dividirse claramente en dos etapas bien diferenciadas. La primera, o sea, el segundo semestre del año 2017, con un paso demasiado irregular de un conjunto por ese entonces comandado por Sebastián Méndez, que no supo mantener lo bueno realizado anteriormente y deambuló con altibajos emocionales sin un rumbo determinado. La segunda, la actual, con Lucas Bernardi como adiestrador táctico, con algo más de regularidad, con ideas futbolísticas no tan definidas y esencialmente “poco claras”, con demasiadas y confusas variantes tácticas, con esa terca idea que siempre se puede inventar o revolucionar algo con “jugadores que no tengan puestos fijos” (?), hasta prescindir parte de esta etapa del jugador de máxima jerarquía (léase Santiago García). Pero con la obtención de algunos resultados interesantes: 43 puntos en la tabla general es una suma apreciable de cara a las próximas temporadas, habida cuenta que se había planteado como objetivo un número cercano a 40 unidades, por lo que la cosecha suena valedera; la clasificación a octavos de final de la edición actual de la Copa Libertadores de América, pasaje conseguido una fecha antes de la finalización de la fase regular de grupos, produciéndose un hecho histórico; y finalmente, la promoción de varios jugadores juveniles y la consolidación de otros surgidos de la cantera tombina. Tres logros que deben realzarse y valorarse mucho. Aún falta un partido antes del receso, justamente el de ida por la Copa frente a Gremio de Porto Alegre, pero a modo de somero balance de este semestre se podría decir que sólo desde los resultados, el saldo asoma positivo.

Pero para ser un poco más justos con el análisis, siempre es saludable analizar las formas. Godoy Cruz también navegó en esta parte del torneo por aguas confusas y turbulentas. Bernardi nunca pudo encontrar una base que interpretara su filosofía futbolística, casi nunca repitió equipo y en

varias oportunidades inventó puestos poco usuales, generando confusión en gran parte de los jugadores. A pesar de esto, lo más preocupante fue la conformidad con la que gran parte del plantel y cuerpo técnico encaró la recta final del certamen, una vez obtenida la marca de 37 puntos en la inobjetable victoria en Paraná frente a Patronato. De los últimos 12 puntos Godoy Cruz obtuvo 6, todos en condición de visitante. Y quizás aquí se encuentre la explicación del fallido intento de clasificación a la Copa Sudamericana 2018. Dio la sensación que se había llegado a un punto de conformismo: buena cosecha de puntos en el torneo local, en la espera de los octavos de final de la Copa Libertadores, y accediendo sin sobresaltos a una nueva instancia de Copa Argentina, dieron la sensación que todas las metas ya estaban cumplidas. Nada más lejos de la realidad. La clasificación al segundo torneo internacional se tildó de “premio”, y no de objetivo. Grosero error.

En el fútbol jamás hay que conformarse con lo obtenido cuando está la posibilidad de conseguir algo más. Siempre hay que luchar en pos de conseguir mejores y ambiciosos logros, aunque no sean los propuestos pero que aparecen cercanos y tangibles.