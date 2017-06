Presentaron la oficina móvil para registro de celulares

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Seguridad, Gianni Venier, y al subsecretario de Relaciones Institucionales de esa cartera, Néstor Majul y el intendente de Ciudad, Rodolfo Suárez; presentó el registro de celulares prepagos para Mendoza. La oficina móvil está apostada en avenida San Martín y Garibaldi de Ciudad.

Durante la presentación el mandatario explicó: “Es un plan integral de la Nación que estamos adhiriendo como provincia para que se registren con nombre y apellido los celulares, a través de la cabina fija, ubicada en el kilómetro cero o llamando al *234#”, luego agregó: “esta registración va a disuadir mucho el robo de celulares. Puesto que marcando *910 queda bloqueado el teléfono con lo que no se podrá volver a usar”.

Respecto de los datos de robos de telefonía Cornejo aseveró: “hoy se roban en 4700 teléfonos celulares por día en la Argentina y en la provincia de Mendoza es el 4% de esa cifra”.

Para finalizar el Gobernador instó a la ciudadanía a registra su teléfono prepago y a no comprar robado: “le transferimos responsabilidad al ciudadano, creemos que es la forma de ir contribuyendo para disminuir el delito”.

Los interesados en registrar su teléfono pospago podrán acercarse a la oficina en avenida San Martín y Garibaldi de Ciudad, de 9 a 12.30 y de 16 a 20 horas.

Hoy el 80% de los celulares son prepagos. Es decir que son relativamente pocos los usuarios tienen la posibilidad de recuperar su número en caso de pérdida o robo. En caso de pérdida o robo, con la motivación de recuperar su número telefónico, el cliente prepago acude a su compañía. Y en el mismo trámite de recuperar su línea, bloquea el equipo que ya no está más en su poder.

Quien roba celulares entiende que el 20% de lo que robe será bloqueado. Pero el 80% restante sigue siendo un gran incentivo para delinquir. Hoy el cliente prepago (el que carga crédito) al no estar registrado, no tiene chance de recuperar su número telefónico si pierde o le roban el teléfono. Sin esa motivación ni se molesta en bloquear su línea. Simplemente compra otro equipo, con otro número, para continuar hablando. El primer problema es que todos esos celulares robados y no bloqueados generan un mercado de reventa. El segundo problema, tal vez más grave aún, es que ese mismo mercado negro provee celulares anónimos a todo tipo de bandas dedicadas al delito complejo (secuestros, extorsiones, etc.).

Con la implementación del registro de líneas para los clientes prepagos, el 100% de los usuarios tendrá la posibilidad de recuperar su número en caso de pérdida o robo.

Con la motivación de recuperar su número telefónico en un nuevo equipo, el cliente prepago también podrá acudir a su compañía. Y en el mismo trámite de recupero bloqueará su equipo perdido o robado, sacándolo del mercado de reventa.

De esta manera el 100% de los equipos serán bloqueables, desalentamos la reventa y los robos de equipos. Además privamos de telefonía anónima a las bandas dedicadas al delito complejo. Y hasta se abre la posibilidad de recuperar el aparato ya que en los cotidianos operativos de seguridad en locales de venta irregulares que secuestran dispositivos denunciados, ahora se podrá identificar a sus legítimos dueños fácilmente

¿Por qué registrarte?

Porque en el caso de un robo o extravío, teniendo tu línea registrada a tu nombre, vas a poder recuperar tu número y bloquear el equipo en una simple llamada. Por tu seguridad y la de todos, cada número debe tener un titular registrado.

¿Cómo te registras?

Marcá *234# ( *228 si sos cliente Nextel) y seguí las instrucciones. Es muy simple. Y si te queda alguna duda también podés consultar la página web de tu compañía telefónica.

¿Quiénes tienen que hacerlo?

Únicamente los clientes prepagos. Los clientes con abono no deben hacerlo porque sus celulares ya están registrados en los sistemas de las compañías.

En caso de pérdida o robo del teléfono ¿qué tenés que hacer?

Tenés que llamar al *910 y bloquear todo, línea y equipo, en una simple llamada. ¡Sí todos lo hacemos desalentamos el delito y mejoramos la seguridad!

¿Para qué bloquear tu celular en caso de pérdida o robo?

Para que tu compañía pueda habilitar tu número de siempre en un nuevo equipo.

Para que nadie cometa delitos usando tu línea

Para inutilizar completamente el equipo desalentando el robo y la reventa.