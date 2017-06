Luego del choque, el metrotranvía volvió a funcionar normalmente

Sucedió en la intersección de Remedios de Escalada y Costanera en Dorrego, Guaymallén.

El metrotranvía circulaba con sentido hacia el centro mendocino cuando colisionó a un vehículo Ford K.

"Se amontonaron y no me di cuenta que venía el metrotranvía había muchos autos y me asusté" fue el testimonio de la señora que conducía un Ford Ka que se vió involucrado en este accidente vial.

El servicio, luego de permanecer suspendido, se restableció a las 8:50 hs.