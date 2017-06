La candidata Granata "disparó pestes" contra CFK

La verborragia de Amalia Granata es conocida por quienes siguen el espectáculo. El fin de semana fue una sorpresa muy grande que se haya postulado como precandidata a diputada por el massismo en Santa Fe.

Su visión ácida, ahora, pasó a la política. Lanzada a la campaña para las PASO, la panelista de TV fue durísima con Cristina Kirchner a quien trató de sinvergüenza, cruzó al socialismo que gobierna su provincia a quien acusó de haberle “robado la posibilidad” a Miguel del Sel de ganar la elección a gobernador.

“Cristina es una gran sinvergüenza. Solo de haberse llenado los bolsillos con plata nuestra me entristece, me indigna, me enoja. Cuando veo el acto que hizo en Sarandí, me da asco. Me da asco cuando la veo y después me cruzo a esos chiquitos que no tienen plata para la leche. Se acordó tarde de que la gente la pasó mal”, reprochó Granata, en una entrevista con A dos voces.

La postulante del frente UNA Santa Fe Renovada no se guardó nada para criticar al gobierno tampoco. Dijo que no sabe dónde está la mejoría que aseguran desde el Ejecutivo.

“Soy comerciante y la situación está complicada. No hay consumo. Lo vivo en carne propia. Si me hacen un juicio, tengo que cerrar un local. En este país no tenemos protección los que damos trabajo, solo los empleados. A veces no nos toca esa parte. Si me hacen un juicio tengo que cerrar el local. No veo que se reactive la economía; en mi cuadra cerraron tres locales”, comentó.

Granata también fue muy picante con el socialismo que gobierna Santa Fe desde hace una década. Dijo que “no pueden criticar a nadie” porque según su visión la gestión “es mala”.

Aparte, dejó toda una definición: acusó a la fuerza que administra su provincia de haber ganado las elecciones a gobernador de forma fraudulenta.

“A Miguel del Sel lo quiere mucho Santa Fe. Creo que fue gobernador pero le quitaron esa posibilidad. Ganó e hicieron trampa. Es bastante común que lo hagan. Los socialistas no pueden estar contentos por como esta Santa Fe. La gente sigue con el agua hasta acá por las inundaciones y no hacen nada”, sostuvo.