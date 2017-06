Todo sea por el pueblo

El trámite del 13 de agosto va a cambiar muy poco de lo que se conoce con vistas a quiénes serán los candidatos definitivos para renovar la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación, un tercio del Senado nacional y la mitad de las legislaturas provinciales y concejos deliberantes. Algunas caras nuevas ingresarán por primera vez y muchas se repetirán. La mayoría habrán pasado sin pena ni gloria por un cargo que supo ser un honor para quien era elegido por sus conciudadanos y que de ese valor sólo queda la H que se coloca antes del nombre de cada uno de esos cuerpos colegiados.

Gran parte de esa tan numerosa caravana de mujeres y hombres que se afana por llegar a ocupar uno de los asientos del Congreso, es la llamada casta de los políticos, esas personas a las que todos les echamos la culpa de los males que han venido aquejando a la Argentina desde tiempos inmemoriales, desde siempre digamos. Nuestros prohombres fundadores de la patria también fueron políticos y sin duda recibieron las más feroces diatribas de sus rivales circunstanciales, cuando no arreglaron sus entuertos con la punta de una espada caballeresca o el filo de una daga alevosa.

Poco sabemos de cuáles son los motores internos que impulsan a este tipo de sujetos a poner en juego vida, haberes y fama para servir al pueblo, y al cabo de la misión cumplida, retornar a casa para pasar una mejor vida con muchos más haberes que al principio y con la fama posiblemente hecha jirones. No obstante, siguen persistiendo y las generaciones siguen renovándose los aspirantes.

Lo que sí se puede afirmar con presteza es que todos van a parar allí porque cuentan con el aval del voto popular, ese trámite tan molesto que la Constitución nos obliga a hacer cada tanto y que cuando no es para elegir a los gobernantes, no sabemos bien para qué es. Como ahora cuando muchos creen que en octubre se elegirá o rechazará a Cristina Fernández de Kirchner para no se sabe bien qué cosa, otro tanto ocurrirá con Lilita Carrió, los muchachos de Macri o el mismo Sergio Massa y Margarita Stobizer. Todos esos personajes famosos no estarán en las boletas que vamos a ver los mendocinos en el cuarto oscuro. No nos representarán en el Congreso si ganan, pero sí querrán que después los recordemos cuando se propongan para la presidencia en 2019.

Hemos hablado de unos pocos hiperfamosos, pero ignoramos a los cientos que también van colgados en las llamadas listas sábana y puede que en ese contingente vayan algunos que hayan hecho sus méritos para estar allí y que su propósito realmente es el de servir a los ciudadanos representándolos genuinamente, escuchando sus quejas y necesidades, y bregando para sancionar normas que le mejoren la vida a la gente o que frenen los despropósitos del Ejecutivo, controlando el manejo de los fondos públicos y el correcto cumplimiento de la Constitución, es decir, haciendo lo se supone que debe ser el fin de la política: el servicio público, la entrega en pos del bien común. Eso que en el sistema republicano el siempre mal interpretado Maquiavelo llamaba “virtú", que era la única riqueza que debía caracterizar a quien ejercía un cargo, en contraposición a la “nobleza", que debían demostrar las monarquías dinásticas.

Nadie jamás habla bien de los políticos y mucho menos de éstos cuando cumplen la función de diputados o senadores, más bien la cultura popular los ha estigmatizado con humoradas y supuestas anécdotas. La generalización facilista tapa seguramente a muchos que quieren realmente arreglar las cosas en este país, que se han esforzado militando y comprometiéndose para desarrollar una verdadera vocación de servicio.

No sabemos si los buenos son los más o los menos. Las poco efectivas estadísticas que se hacen contando la cantidad de proyectos que presenta cada uno o la cantidad de veces que levantan la mano y hablan en el recinto no demuestran realmente la eficiencia de la tarea del parlamentario. Pues muchos no se cansan de presentar proyectos irrelevantes de declaración por cualquier cosa intrascendente o de leyes innecesarias o impracticables, pero que en los registros aparecen luego como demostrativo la “destacada" actividad legislativa.

Muchas veces, el trabajo más interesante es la investigación, la reunión de información, recorrer el distrito que representan, auscultar realmente las necesidades de la gente, escuchar los reclamos y llevar todo eso a las comisiones de cada área para de ahí diseñar las propuestas, o para complementar las iniciativas presentadas por otros legisladores, algún particular o el mismo Poder Ejecutivo que pretende que los legisladores oficialistas sean la correa de trasmisión de las políticas que prometió desarrollar. Seguramente que también están los que no levantan la mano ni para ir al baño o que directamente van al baño en sus casas.

La cantidad de diputados y senadores se determina por la cantidad de habitantes de acuerdo a los censos que manda a hacer la Constitución cada diez años, sin embargo, esa relación nunca está actualizada y se producen desequilibrios como el de la provincia de Buenos Aires con respecto a las demás provincias. Por ejemplo, la primera tiene 70 representantes en Diputados, mientras que desde lejos le siguen Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 25, Santa Fe con 19 y Córdoba con 18. Como el sistema electoral es aún obsoleto, se vota por la lista completa por lo que muy poca veces se conocen a los candidatos que van después del tercer o cuarto lugar.

Hablar de aumentar el número de diputados nacionales –actualmente son 257 desde 1983– por el incremento de la población, sería absolutamente inoportuno, por eso que decíamos al principo, el inmenso desprestigio al que se han hecho acreedores los políticos en general, con o sin razón, pero lamentablemente para las instituciones republicanas es lo que ocurre. Puede que por eso se produzca un error de proporcionalidad, pero eso a muy pocos les preocupa, es que allí está representada la impresionante concentración demográfica en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) que ha convertido a la Argentina en un país macrocéfalo y unitario en la práctica por todas las decisiones políticas hacen foco generalmente en los intereses del puerto y de los que viven en sus cercanías.

El tema de las dietas también produce gran escozor en la población, porque irrita que los legisladores tengan la potestad de aumentarse los ingresos por iniciativa propia y a voluntad, en comparación con el resto de los asalariados que tienen que padecer atrasos y postergaciones para percibir aumentos que suelen ser irrisorios. Como sea que estén compuestos los sueldos legislativos, siempre parecen una burla para el resto de los argentinos que creen ver en ese dinero gran parte de lo que podría ser destinado a otras cosas. Para tener una idea de lo que representa, el Poder Legislativo se lleva en 2017 un 0,7% del presupuesto de la Administración Pública.

De los más de $2,36 billones que el Estado necesitará este año, el Congreso Nacional con sus 329 legisladores (257 diputados y 72 senadores) y las decenas de miles de empleados, asesores, secretarios que lo desborda, se llevará unos $15.800 millones. Esa plata ya está destinada a eso desde que se sancionó el Presupuesto nacional. Es mucho dinero, pero las distorsiones se produjeron por decisiones políticas que apuntaron a beneficiar a unos cuantos amigos, y no porque sea innecesario contar con un poder que en la letra de la ley represente al pueblo, y que es en definitiva uno de los pilares de la democracia republicana.

En cada uno de los ciudadanos está la misión de mejorar su funcionamiento y sus integrantes porque somos todos los que mandamos a esa gente allí y después no le pedimos cuentas. Así que, para mejorar un poco algunos de los aspectos de la política argentina, tenemos que descartar el famoso dicho: “es lo que hay”.