El gobierno hizo oficial la colocación del bono a 100 años

El Gobierno oficializó la colocación de bonos de deuda por unos 2.750 millones de dólares a cien años de plazo y aclaró que podrá rescatar el título "en cualquier momento".

A través de la Resolución 97-E/2017 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, dio detalles de la colocación de los bonos internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses.

"El destino de los fondos será la atención del servicio de la deuda y gastos no operativos de la Administración Nacional", dice la Resolución.

En el artículo segundo, Caputo indica que la Argentina tendrá derecho, a su opción, a rescatar estos bonos "en forma total o parcial en cualquier momento o en forma periódica antes de su vencimiento".

Confirmó el funcionario nacional que los bancos que se ocuparon de la colocación conjunta fueron el Citigroup Global Markets INC; HSBC Securities INC; Nomura Securities International INC; y Santander Investment Securities INC.