Conmoción pública: un chofer llevó a una niña de 15 años a un Motel y así lo descubrieron

Una adolescente de 15 años fue rescatada desde el interior de un telo adonde había sido llevada por un chofer de Saeta, perteneciente al Corredor 4.

Fuentes policiales confirmaron anoche que el hecho ocurrió el viernes a las 16.15, cuando empleados del motel El Faro, sito sobre ruta 26, alertaron a la comisaría de villa Lavalle que un sujeto mayor ingresó a una de sus habitaciones con una niña que portaba útiles escolares y parte del uniforme con el que concurre a un establecimiento educativo. Al caso lo dio a conocer diario El Tribuno.

La fuente aseguró anoche que el personal del motel acudió a la Policía cuando vio que la diferencia de edad y, sobre todo, física entre los integrantes de la pareja era llamativa.

Inmediatamente personal del 911 llegó ante la emergencia y se dirigió rápidamente hacia la habitación, donde el chofer se encontraba ya desnudo.

La policía golpeó o derribó, no quedó claro aún, la puerta ante la tardanza del sujeto en obedecer la orden de desalojar la habitación y salir.

Minutos después llegaron los policías de la subcomisaría de Villa Lavalle, quienes recibiendo expresas directivas del fiscal actuante y detuvo al colectivero del Corredor 4 y demoró a la quinceañera.

Ambos fueron trasladados a distintos centros.

La policía informó que tras una rápida investigación se logró comunicar con la madre de la adolescente, en el macrocentro salteño, quien se enteró que su hija no había concurrido al colegio sino que había sido coptada por el colectivero de marras y que se hallaba bajo la tutela del Estado en la persona de la defensora de menores e incapaces de turno.

Fuentes fidedignas aseguraron ayer que el chofer, aparentemente, estaba de servicio y que la joven habría abordado el colectivo donde estaba trabajando el ahora acusado, supuestamente por tentativa de estupro, en la zona centro.

Tras terminar su jornada en el control de Atocha, el colectivero llevó a la estudiante en un automóvil hasta la zona centro donde "la convenció" para redondear la jornada escolar hasta las 6 de la tarde, hora de salida del colegio, y pasar esas horas en un motel alojamiento.

Se supo que al lugar llegó en un taxi o remis y que el personal de servicio del motel se dio cuenta del supuesto abuso al que estaba siendo llevada la joven estudiante al notar la diferencia entre la pareja, los útiles escolares que la adolescente portaba y, por supuesto, el uniforme que no podía disimular, además de la premura del colectivero por internarse en el motel alojamiento.

Se supo que el sujeto demorado dijo al momento de la llegada del 911 que no estaba haciendo nada malo ya que la joven era su "novia", hecho que se está investigando.

No se descarta que detrás de esta historia de amor inconclusa, donde incluso familiares de la jovencita no quisieron denunciar en su momento al sujeto, haya otras cosas no develadas aún y promesas realizadas por el sujeto que habrían operado para doblegar la voluntad de la estudiante.

Minutos más tarde el colectivero fue trasladado hacia la dependencia policial con jurisdicción y, tras marchas y contramarchas, la fiscal actuante solo pidió una identificación simple del hombre, atento a la falta de denuncia de la madre de la jovencita y a promesas aún no develadas de parte del acusado.

Pero al tomar estado público el asunto, la defensora de menores e incapaces en turno denunció penalmente el comportamiento del chofer de Saeta y promovió acción penal sobre el mismo. La Justicia tiene la última palabra.

Fuente: Quepasasalta