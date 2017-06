Silvina Luna dijo que "si fuera hombre, se levantaría a..."

La modelo Silvina Luna se encuentra en un gran momento personal en pareja junto a El Polaco y bailando en ShowMatch.

Sin embargo, Luna nunca pierde su esencia picante y sigue creando títulos como cuando estaba en un reality show.

“Estamos muy bien con El Polaco, nos llevamos bárbaro, tenemos muy claro lo que somos como pareja y las elecciones que toma cada uno. Con el resto no pasa nada.. cada una tiene sus mambos, una no se puede hacer cargo de los otros”, comentó Silvina en relación a acusaciones de la ex pareja de baile de El Polaco.

“Sólo tengo ojos para él”, comentó. Y agregó: “Si fuese hombre, me levantaría a Marcela Klosterboer”.