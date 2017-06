Padres indignados por la ausencia de docentes en un colegio mendocino

En las puertas de la escuela Monseñor José Verdaguer, de Dorrego se concentraron mamás y papás que piden por más docentes en la escuela.

Madres en el lugar advirtieron el problema: “Nos hemos reunido las mamás de segundo grado para plantear el problema que tenemos a esta altura del año, no hay un docente que esté frente al aula todos los días. La maestra titular entró en una licencia de larga duración, después se han venido sucediendo distintas maestras suplentes, las cuales por alguna u otra razón se han ido del cargo. La actual maestra suplente falta por diferentes motivos casi todos los días".

“La respuesta que nos han dado los directivos es que ellos, iban a estar frente al aula pero no ha sido así. Esto sucede desde principio de año porque desde que comenzaron las clases la maestra se pidió licencia por embarazo, si no me equivoco”, destacó.