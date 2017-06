Carrió vinculó a De Vido con el cobro de "sobornos"

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió le enrostró hoy a su par del Frente para la Victoria-PJ Julio de Vido su ausencia durante la sesión especial celebrada en la Cámara baja, al sostener que era la persona indicada para "explicar todo el sistema de sobornos de la Argentina", y el exministro la cruzó por Twitter.

"Quien nos puede explicar todo el sistema de sobornos de la Argentina es un diputado de la Nación y no lo veo, que es Julio de Vido. ¿Donde está De Vido para que nos explique a todos sobre la corrupción? ¿Asistió? Porque sino le podemos pedir la palabra para que explique qué cobró, cuánto cobró y cuánto les dio a los Kirchner", disparó la cofundadora de Cambiemos en su explosiva intervención durante el debate del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria.

El exministro de Planificación, que se excusó de participar de la sesión "por cuestiones de salud", acusó recibo del ataque de Carrió y contraatacó a través de una seguidilla de mensajes en la red social Twitter. "Quiero decirle a la candidata Carrió, que me aludió en la sesión de hoy, que no tengo nada que contar sobre Odebrecht. Que le pregunte por las coimas de Odebrecht a (Gustavo) Arribas, que recibió transferencias por 800 mil dólares en cuentas off shore. Transferencias corroboradas y certificadas que no supo ni pudo explicar cuando visitó el Congreso", replicó el diputado kirchnerista.

Agregó que si Carrió, que aspira a renovar su banca en las próximas elecciones, "quiere saber sobre el pago de coimas de Odebrecht en nuestro país, debe preguntarle, además, a Angelo Calcaterra, primo de Macri y su testaferro en IECSA, principal socia del grupo brasileño en la Argentina".

En tanto, De Vido subió la apuesta al asociar a la dirigente chaqueña con la última dictadura militar. "Sería bueno que la candidata, en aras de la transparencia q proclama, nos diga cuál fue su rol en la fiscalía chaqueña durante la dictadura. Hecho por cierto nunca aclarado y cuando pretendió hacerlo sólo la oscureció más", acusó.